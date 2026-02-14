Main Menu

श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा की आवाज में सजी द केरल स्टोरी 2 की धुनें रिलीज

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 14 Feb, 2026 04:09 PM

the kerala story 2 soundtrack sung by shreya ghoshal and vishal mishra released

विपुल अमृतलाल शाह, जिन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली फिल्म मेकर्स में से एक माना जाता है, उन्होंने हमेशा ऐसी फिल्में बनाई हैं जो अपनी मजबूत कहानी और सामाजिक मुद्दों के लिए जानी जाती हैं।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल।  विपुल अमृतलाल शाह, जिन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली फिल्म मेकर्स में से एक माना जाता है, उन्होंने हमेशा ऐसी फिल्में बनाई हैं जो अपनी मजबूत कहानी और सामाजिक मुद्दों के लिए जानी जाती हैं। 'द केरल स्टोरी' के जरिए देशभर में एक बड़ी बहस छेड़ने और अपनी बेबाक कहानी से सबको चौंकाने के बाद, अब वे इस सिलसिले को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। उनकी अगली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का ऐलान हो चुका है।

 

​यह सीक्वल और भी ज्यादा गहरी और झकझोर देने वाली सच्चाइयों को सामने लाने का वादा करता है, जिसमें डर, गुस्सा और सच का एक ऐसा मेल होगा जो दर्शकों को हिलाकर रख देगा। नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारतीय कानूनी व्यवस्था में दर्ज असली घटनाओं से प्रेरित है। हाल ही में रिलीज हुए इसके टीज़र ने पहले ही लोगों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। टीज़र को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की कहानी पिछली फिल्म के मुकाबले कहीं ज्यादा डार्क, इंटेंस और जज्बातों से भरी होने वाली है।

 

और ये भी पढ़े

बढ़ती उत्सुकता के बीच, मेकर्स ने अब फिल्म का ऑडियो ज्यूकबॉक्स रिलीज कर दिया है, जिससे दर्शक रिलीज से पहले ही फिल्म की रूह यानी इसके संगीत को महसूस कर सकें। इस ज्यूकबॉक्स में 'ओ माई री', 'साथी रे', 'शिव शंभो', 'कान्हा रे कान्हा' और 'थारी जोगन' जैसे गाने शामिल हैं, जो फिल्म की गहराई और इसकी कहानी की संजीदगी को दर्शाते हैं।

 

इन गानों को श्रेया घोषाल, विशाल मिश्रा, मनन शाह, पलक मुच्छल, राहुल सुहास और शाओनी जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी सुरीली आवाज़ दी है। यह संगीत फिल्म की थीम को और भी मजबूती देता है और दर्शकों को कहानी से इमोशनली जोड़ने का काम कर रहा है।

 

​'द केरल स्टोरी' के देशभर में मचाए तहलका के बाद, इसका सीक्वल अब चुप्पी और इनकार से कहीं आगे जाकर सीमाओं को और भी पार करने का वादा करता है। कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं और 'सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले आशिन ए. शाह इसके को-प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

