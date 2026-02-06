Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जब हकीकत ने सिनेमा को टक्कर दी: अस्फारुल हक मामला और ‘द केरल स्टोरी 2’

जब हकीकत ने सिनेमा को टक्कर दी: अस्फारुल हक मामला और ‘द केरल स्टोरी 2’

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 06 Feb, 2026 02:06 PM

the kerala story 2 goes beyond and the asfarul haque case striking similarities

कभी-कभी वास्तविक जीवन की घटनाएं सिनेमा की कहानियों से इस कदर मेल खा जाती हैं कि समाज को झकझोर कर रख देती हैं।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कभी-कभी वास्तविक जीवन की घटनाएं सिनेमा की कहानियों से इस कदर मेल खा जाती हैं कि समाज को झकझोर कर रख देती हैं। हाल ही में सामने आया अस्फारुल हक का मामला ऐसा ही एक उदाहरण बनकर उभरा है, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि इसकी परिस्थितियां आगामी फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड की कहानी से चौंकाने वाली समानता रखती हैं।

पुलिस ने अस्फारुल हक नामक एक व्यक्ति को कथित तस्करी और शोषण रैकेट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि वह महिलाओं से दोस्ती करने के लिए झूठी पहचान का इस्तेमाल करता था और बाद में उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से ब्लैकमेल कर शोषण करता था। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस मामले ने तब और ज्यादा ध्यान खींचा जब इसकी तुलना फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की आने वाली फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड से की जाने लगी। फिल्म की कहानी भी इसी तरह की परिस्थितियों को दर्शाती है, जहां झूठी पहचान, भावनात्मक जाल और विश्वासघात के जरिए महिलाओं को फंसाने की साजिश को उजागर किया गया है।

फिल्म में तीन हिंदू लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जो प्रेम और भरोसे के रिश्तों में उलझकर एक कथित गुप्त साजिश का शिकार हो जाती हैं। कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे मासूम और संवेदनशील महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से भ्रमित किया जाता है, उनके विश्वास का फायदा उठाया जाता है और फिर उन्हें मानसिक शोषण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अस्फारुल हक के मामले में भी पुलिस जांच के दौरान सामने आए आरोपों ने इसी तरह के तरीकों की ओर इशारा किया है।

और ये भी पढ़े

यही समानताएं फिल्म और वास्तविक घटना के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित करती हैं, जो दर्शकों और समाज दोनों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यह सवाल उठता है कि क्या सिनेमा केवल कल्पना है या वह समाज में मौजूद वास्तविक घटनाओं का प्रतिबिंब भी हो सकता है। कई बार फिल्में उन मुद्दों को सामने लाती हैं, जिन पर खुलकर बात करना असहज माना जाता है।

इस बीच, द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ किया गया है, जिसे दर्शकों की ओर से मिली-जुली लेकिन व्यापक प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक कमाख्या नारायण सिंह ने किया है। ट्रेलर में गहन भावनात्मक दृश्यों और गंभीर विषयवस्तु के जरिए एक डरावनी सच्चाई को पेश करने की कोशिश की गई है।

निर्माताओं के अनुसार यह फिल्म किसी एक समुदाय को निशाना बनाने के बजाय महिलाओं की सुरक्षा, पहचान और उनके साथ होने वाले शोषण के मुद्दे पर केंद्रित है। फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है और इसे लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच उत्सुकता देखी जा रही है।

अस्फारुल हक का मामला और द केरल स्टोरी 2 की कहानी यह दर्शाती है कि जब सिनेमा और वास्तविकता की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं, तब समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता होती है। चाहे वह रील लाइफ हो या रियल लाइफ, ऐसे मामलों पर गंभीर चर्चा और जिम्मेदार दृष्टिकोण ही किसी भी समाज को आगे बढ़ने की दिशा दिखा सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!