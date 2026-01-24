सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 के साथ देखने मिलेगी वध 2 की पहली झलक

वध 2 उन सबसे ज्यादा इंतेज़ार किए जाने वाले स्पिरिचुअल सीक्वल्स में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वध 2 उन सबसे ज्यादा इंतेज़ार किए जाने वाले स्पिरिचुअल सीक्वल्स में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जहां वध ने अपनी सफलता से खूब चर्चा बटोरी थी, वहीं इसका स्पिरिचुअल सीक्वल कहानी और इंटेंसिटी को एक कदम और आगे ले जाने वाला है। फिल्म की पहली झलक देखने का इंतज़ार कर रहे दर्शकों के लिए अब ट्रेलर सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 के साथ दिखाया जाएगा।

जी हां, दर्शक बॉर्डर 2 देखते हुए बड़े पर्दे पर वध 2 का ट्रेलर भी देख पाएंगे। इसके साथ ही ट्रेलर 27 जनवरी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ किया जाएगा। इसके जरिए फैंस को आखिरकार उस फिल्म की और झलकियां देखने को मिलेंगी, जिसका वे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं।

जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखी और निर्देशित वध 2 में दिग्गज कलाकार बिल्कुल नए किरदारों में नज़र आएंगे, जहां नई कहानी के साथ वही इमोशनल और दार्शनिक गहराई बनी रहेगी जो वध की पहचान थी। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह स्पिरिचुअल सीक्वल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में शुमार होती जा रही है। 56वें IFFI 2025 में गाला प्रीमियर सेक्शन में फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला, जहां हाउसफुल स्क्रीनिंग के बाद लंबे समय तक तालियां बजीं, जिससे संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की दमदार अदाकारी पर एक बार फिर मुहर लग गई।

लव फिल्म्स की प्रस्तुति वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।