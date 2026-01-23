Main Menu

6 देशों में बैन हुई सनी देओल की 'बॉर्डर 2'! सामने आई यह वजह

निधि दत्ता और अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। यह फिल्म देशभर में एक साथ रिलीज की गई है और रिलीज होते ही दर्शकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि,...

मुंबई. निधि दत्ता और अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। यह फिल्म देशभर में एक साथ रिलीज की गई है और रिलीज होते ही दर्शकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि, इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ‘बॉर्डर 2’ को 6 देशों में रिलीज नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह इसकी कहानी बताई जा रही है।

 
दरअसल, ‘बॉर्डर 2’ की कहानी साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। यह फिल्म भारत के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रिलीज की गई है, लेकिन इसकी थीम को लेकर कुछ देशों में आपत्ति जताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को ‘एंटी-पाकिस्तान’ कंटेंट वाला मानते हुए मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में इसे प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है।


एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में थिएटर्स में रिलीज नहीं किया जाएगा। हालांकि, एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन देशों में फिल्म पर कोई आधिकारिक बैन नहीं लगाया गया है, बल्कि वहां ऐसे संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्मों को रिलीज करने से बचा जाता है।

इससे पहले भी इसी तरह की स्थिति फिल्म ‘धुरंधर’ के साथ देखने को मिली थी, जिसे इन खाड़ी देशों में रिलीज नहीं किया गया था। इसके बावजूद उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। अब मेकर्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि ‘बॉर्डर 2’ भी इसी तरह सीमित अंतरराष्ट्रीय रिलीज के बावजूद भारत में जबरदस्त कमाई करेगी।

