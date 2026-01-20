जल्द ही दूसरे बच्चे के पिता बनेंगे 'जवान' डायरेक्टर एटली, पत्नी संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर सुनाई गुड न्यूज

फिल्म 'जवान' के डायरेक्टर एटली ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की हैं। डायरेक्टर की फैमिली में इजाफा होने वाला है। जी हां, आप ससही समझ रहे हैं। एटली की पत्नी प्रिया मोहन फिर से प्रेग्नेंट हैं। यानी ये कपल जल्द ही दूसरे बच्चे के...

मुंबई. फिल्म 'जवान' के डायरेक्टर एटली ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की हैं। डायरेक्टर की फैमिली में इजाफा होने वाला है। जी हां, आप ससही समझ रहे हैं। एटली की पत्नी प्रिया मोहन फिर से प्रेग्नेंट हैं। यानी ये कपल जल्द ही दूसरे बच्चे के माता-पिता बनने वाला है। इस गुड न्यूज को प्रिया और एटली ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर किया है।



एटली और प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- ''हमारा घर हमारे नए सदस्य के आने से और भी ज़्यादा आरामदायक होने वाला है! हाँ! हम फिर से प्रेग्नेंट हैं ❤️ हमें आपके सभी आशीर्वाद, प्यार और प्रार्थनाओं की ज़रूरत है 🥰 प्यार के साथ एटली, प्रिया, मीर, बेकी, यूकी, चॉकी, कॉफ़ी और गूफ़ी।''

शेयर की गई इन तस्वीरों में पहली फोटो में प्रिया और एटली अपने पहले बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं और प्रिया अपना बड़ा सा बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। अगली तस्वीरों में एटली की वाइफ अपने पति की बाहों में रोमांटिक अंदाज में अपना बंप शो कर रही हैं। फैंस कपल के इस पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और इस गुड न्यूज पर उन्हें बधाई दे रहे हैं।

दो साल पहले किया था पहले बच्चे का स्वागत

बता दें, इस कपल ने 31 जनवरी, 2023 को अपने पहले बच्चे के आने की घोषणा की। जवान के डायरेक्टर ने यह खबर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा था: "वे सही थे। दुनिया में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। और बस, हमारा बेबी बॉय आ गया है! पेरेंटहुड का एक नया रोमांचक एडवेंचर आज से शुरू होता है! आभारी। खुश। धन्य।"

काम के मोर्चे पर एटली राजा रानी, ​​थेरी, मर्सल और बिगिल जैसी फिल्मों के डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। शाहरुख खान की जवान - जो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई - को डायरेक्ट करने के बाद, एटली ने वरुण धवन की बेबी जॉन में प्रोड्यूसर के तौर पर कमबैक किया। यह फिल्म, जो 2024 में रिलीज़ हुई थी, बॉक्स-ऑफिस पर फ्लॉप रही।