रानी मुखर्जी का दमदार अवतार: ‘बब्बर शेरनी’ ने दिखाया मर्दानी 3 का तेवर

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित रानी मुखर्जी की बहुप्रतीक्षित फिल्म मर्दानी 3, 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में रानी एक बार फिर दमदार, निडर और जांबाज पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं, जो एक क्रूर सामाजिक अपराध के खिलाफ मोर्चा संभालती नज़र आएंगी।

93 लापता लड़कियों को समय के खिलाफ जंग लड़ते हुए बचाने की इस कहानी को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। इसी बीच यश राज फिल्म्स ने एक नया गीत रिलीज किया है, जो रानी मुखर्जी की पावर-पैक मौजूदगी का जश्न मनाता है। ‘बब्बर शेरनी’ शीर्षक से आया यह गीत शिवानी की प्रभावशाली आभा को और मजबूत करता है और समाज की महिलाओं को ‘बब्बर शेरनी’ के रूप में सलाम करता है। इस गीत को सार्थक कल्याणी ने कंपोज़, प्रोड्यूस और अरेंज किया है, इसके बोल श्रुति शुक्ला ने लिखे हैं और इसमें डी एमसी का तीखा और प्रभावशाली रैप सेगमेंट भी शामिल है।

गीत के बारे में बात करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा, “‘बब्बर शेरनी’ फिल्म की आत्मा का एक सशक्त ध्वन्यात्मक रूप है। यह मर्दानी की अडिग भावना को पूरी ताक़त के साथ दर्शाता है और हमारे समाज की महिलाओं को ‘बब्बर शेरनी’ के रूप में सम्मानित करता है। यह गीत कच्ची सच्चाई, दृढ़ संकल्प और अडिग साहस से भरा हुआ है — ठीक वैसे ही जैसे शिवानी शिवाजी रॉय का व्यक्तित्व। ‘बब्बर शेरनी’ एक महिला की ताक़त, उसके संकल्प और समाज में बदलाव लाने की उसकी जिद को सलाम है। न्याय की अडिग भावना से प्रेरित यह गीत उनकी निडरता और फौलादी इरादों को दर्शाता है और उन तमाम महिलाओं का उत्सव मनाता है जो मुश्किल हालात में भी पीछे हटने से इनकार करती हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “यह सिर्फ एक प्रमोशनल ट्रैक नहीं है, बल्कि शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार का भावनात्मक और वैचारिक विस्तार है। यह गीत ताक़त, साहस और शांत आक्रोश को एक ऐसे आह्वान में ढालता है, जो इस बात को परिभाषित करता है कि असल मायनों में ‘मर्दानी’ होने का अर्थ क्या है।”

अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3 सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियों को सामने लाने की फ्रेंचाइजी की परंपरा को आगे बढ़ाती है। जहां पहली मर्दानी ने मानव तस्करी की भयावह सच्चाइयों को उजागर किया था और मर्दानी 2 ने एक सीरियल रेपिस्ट की सिहरन पैदा कर देने वाली मानसिकता को परखा था, वहीं तीसरी फिल्म समाज की एक और अंधेरी और गंभीर सच्चाई में उतरती है, जिससे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के फ्रैंचाइज़ी के उद्देश्य को और मजबूती मिलती है।

मर्दानी भारत की एकमात्र सफल महिला-प्रधान फ्रेंचाइजी है और साथ ही देश की इकलौती महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व वाली फ्रेंचाइजी भी है। मर्दानी 3, 30 जनवरी, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।