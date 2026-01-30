भाई संग धन धन बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे में नतमस्तक हुईं शहनाज गिल, दोनों हाथ जोड़ मांगा आशीर्वाद

टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 से मशहूर होने के बाद बॉलीवुड में अपनी दमदार पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल ने 27 जनवरी को अपना 32वां जन्मदिन मनाया। शहनाज ने अपना यह खास दिन अपने बेहद करीबी लोगों के साथ सादगी और खुशी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसकी एक...

मुंबई. टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 से मशहूर होने के बाद बॉलीवुड में अपनी दमदार पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल ने 27 जनवरी को अपना 32वां जन्मदिन मनाया। शहनाज ने अपना यह खास दिन अपने बेहद करीबी लोगों के साथ सादगी और खुशी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसकी एक झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है।

शहनाज गिल ने अपने जन्मदिन की शुरुआत आध्यात्मिक अंदाज में की। वह अपने भाई शहबाज बादेशा के साथ धन धन बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे पहुंचीं, जहां उन्होंने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस मौके की एक तस्वीर शहनााज ने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वह और उनके भाई गुरुद्वारे के बाहर हाथ जोड़कर खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों के सिर पर स्कार्फ बंधा हुआ है।

तस्वीर के साथ शहनााज ने कैप्शन में लिखा, “धन धन बाबा दीप सिंह जी। वाहेगुरु सब ते मेहर करेयो।”



इसके बाद शहनााज ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की झलकियां भी सोशल मीडिया पर साझा कीं। वीडियो में वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ केक काटती, डांस करती और खुलकर एंजॉय करती नजर आईं। उनके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि यह जन्मदिन उनके लिए बेहद यादगार रहा।



काम की बात करें शहनाज गिल को आखिरी बार पंजाबी फिल्म इक्क कुड़ी में देखा गया था, जो अक्टूबर, 2025 को रिलीज हुई थी।