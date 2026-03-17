कॉमेडी में नया दांव: ऋतिक रोशन और प्राइम वीडियो की ‘मेस’ तैयार

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 17 Mar, 2026 01:12 PM
प्राइम वीडियो की यह आने वाली ऑरिजनल फिल्म 'मेस', ऋतिक रोशन और ईशान रोशन द्वारा उनके बैनर 'HRX फिल्म्स' के तहत बनाई जा रही है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्राइम वीडियो की यह आने वाली ऑरिजनल फिल्म 'मेस', ऋतिक रोशन और ईशान रोशन द्वारा उनके बैनर 'HRX फिल्म्स' (फिल्मक्राफ्ट प्रोडक्शंस की एक डिवीजन) के तहत बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में राजेश ए. कृष्णन की 'सोडा फिल्म्स लैब' भी उनके साथ जुड़ी है। राजेश ए. कृष्णन के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म का प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने वाला है।
प्राइम वीडियो, भारत का सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन, ने आज अपनी आने वाली प्राइम ओरिजिनल फिल्म 'मेस' का एलान किया है। यह कॉमेडी फिल्म स्ट्रीमिंग सर्विस और HRX फिल्म्स (फिल्मक्राफ्ट प्रोडक्शंस की एक डिवीजन) के बीच दूसरा कोलैबोरेशन है, इससे पहले थ्रिलर सीरीज 'स्टॉर्म' का एलान हो चुका है। ऋतिक रोशन और ईशान रोशन द्वारा HRX फिल्म्स के बैनर तले और राजेश ए कृष्णन की 'सोडा फिल्म्स लैब' के साथ मिलकर बनाई गई इस फिल्म का निर्देशन खुद कृष्णन ही कर रहे हैं।
इस फिल्म की ओरिजिनल पटकथा अमेरिकी लेखक पॉल सोटर ने लिखी है, जबकि अडैप्टेड स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स कपिल सावंत ने लिखे हैं। 'मेस' की कहानी लुटेरों के एक ऐसे अजीबोगरीब ग्रुप के बारे में है, जो एक ओसीडी (OCD) से पीड़ित आदमी के घर में घुस जाते हैं। धीरे-धीरे उन्हें एहसास होता है कि खतरा उस परिवार को नहीं, बल्कि खुद उन्हें है और इस रात भर चलने वाली खींचतान में उनका बचना मुश्किल है।
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निखिल मधोक (डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो इंडिया) ने कहा, "एक अच्छी कहानी की पहचान यह है कि वह आपको हैरान कर दे और अंत तक आपका मनोरंजन करे। 'मेस' के साथ हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो न सिर्फ यह सब करती है, बल्कि आपको हर मोड़ पर हंसाती भी है।" उन्होंने आगे बताया, "इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही नया और फ्रेश है और इसके किरदार भी काफी मजेदार हैं। ऋतिक और ईशान, अपनी कंपनी HRX फिल्म्स के जरिए, कहानी कहने की एक गहरी समझ और जुनून साथ लाते हैं। 'स्टॉर्म' के बाद, इस फिल्म के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। राजेश ए. कृष्णन इस जॉनर (कॉमेडी) के माहिर खिलाड़ी हैं और हमें यकीन है कि 'मेस' एक ऐसी फिल्म साबित होगी जिसे भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के दर्शक पसंद करेंगे।"
प्रोड्यूसर ऋतिक रोशन ने कहा, "'स्टॉर्म' के साथ प्राइम वीडियो के साथ एक खास सफर की शुरुआत हुई थी और 'मेस' हमारी कंपनी 'HRX फिल्म्स' के लिए एक अगला और स्वाभाविक कदम है।" उन्होंने आगे कहा, "प्राइम वीडियो के साथ हमारी साझेदारी ने हमें कुछ अलग और नया कर दिखाने का मौका दिया है, और यह प्रोजेक्ट उसी सोच को पूरी तरह से दर्शाता है। राजेश (राजेश ए. कृष्णन) एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं; उनके पास कॉमेडी को एक बेहतरीन कहानी के साथ जोड़ने का शानदार हुनर है। 'मेस' के लिए उनका नजरिया शुरू से ही कमाल का रहा है। जैसे-जैसे फिल्म का काम आगे बढ़ रहा है, मैं और ईशान इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं। हमारा मानना है कि यह फिल्म उन दर्शकों को बहुत पसंद आएगी जो लीक से हटकर और नई तरह की कहानियों को देखना पसंद करते हैं।"
इस आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए राजेश ए. कृष्णन ने कहा, "कपिल के साथ मिलकर 'मेस' को तैयार करना वाकई एक शानदार अनुभव रहा है। उनके साथ फिर से काम करना बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म की दुनिया कॉमेडी और अफरा-तफरी का एक रोमांचक मेल है, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने के लिए काफी है। यह फिल्म मेरे लिए क्रिएटिव तौर पर बहुत संतोषजनक रही है।" उन्होंने आगे कहा, "ऋतिक और ईशान ने अपनी समझ और भरोसे से इस फिल्म को और बेहतर बनाया है, और हमारे पास काम करने के लिए एक 'ड्रीम कास्ट' है। अब जब हम प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं HRX फिल्म्स और प्राइम वीडियो के सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म को रिलीज के लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म मिला है।"
जैसे-जैसे फिल्म का काम आगे बढ़ेगा, इससे जुड़ी और भी जानकारी जल्द ही सामने आएगी।