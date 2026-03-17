'भरोसे ने दिलाई कामयाबी'- 'द केरला स्टोरी 2' की सफलता पर कामाख्या नारायण सिंह का बयान

कामाख्या नारायण सिंह इस फिल्म के 200% मुनाफे और शानदार सफलता का जश्न मना रहे हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने 'द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' की कामयाबी पर बात करते हुए कहा कि फिल्म ने 200% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) दिया है और बॉक्स ऑफिस के कई बड़े आंकड़े पार कर लिए हैं। कामाख्या नारायण सिंह इस फिल्म के 200% मुनाफे और शानदार सफलता का जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि "दर्शक एक बार फिर सिनेमा के जादू को पहचान रहे हैं।" विपुल अमृतलाल शाह की पहचान हमेशा से ऐसी फिल्में बनाने की रही है जो बेहतरीन कहानी के साथ-साथ लोगों को सोचने और चर्चा करने पर मजबूर कर देती हैं।

इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने हाल ही में अपने बैनर 'सनशाइन पिक्चर्स' के तले 'द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' रिलीज की है, जो पहले पार्ट की कहानी को और भी गहराई और विस्तार के साथ आगे ले जाती है। नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक बेहद रोमांचक और कई परतों वाली कहानी पर आधारित है, जो भारत के कानूनी सिस्टम में दर्ज सच्ची घटनाओं से प्रेरित है।

थिएटर में रिलीज होते ही फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और बड़े पर्दे पर इस दमदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों ने फिल्म की जमकर तारीफ की है और इसके गहरे नैरेटिव और शानदार प्रेजेंटेशन को सराहा है। लोगों की इसी जबरदस्त तारीफ की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और एक बड़ी कामयाबी बनकर उभरी।

फिल्म के सफर पर बात करते हुए कामाख्या नारायण सिंह ने बताया कि 'द केरला स्टोरी 2' ने निवेश पर पूरे 200% का शानदार मुनाफा (रिटर्न) दिया है। उन्होंने दर्शकों के प्रति अपना आभार जताते हुए उनके भरोसे और अटूट साथ की तारीफ की। उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब दर्शक सिनेमा के जादू को फिर से पहचान रहे हैं, 'द केरला स्टोरी 2' की कामयाबी वाकई बहुत खास है। 200% का रिटर्न देना और बॉक्स ऑफिस के बड़े आंकड़ों को पार करना यह साबित करता है कि एक दमदार कहानी में कितनी ताकत होती है। 'बॉर्डर 2' के बाद इस फिल्म का साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट बनकर उभरना, इस सफर को और भी यादगार बनाता है। हम दर्शकों के विश्वास और उनके लगातार मिल रहे समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।"

'द केरला स्टोरी' के जबरदस्त असर के बाद, जिसने अपनी निडर कहानी से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, इसके सीक्वल ने अब उन सीमाओं को और भी आगे बढ़ा दिया है। यह फिल्म आराम, चुप्पी और सच्चाई को झुठलाने वाली सोच से कहीं आगे निकल गई है। कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी 'द केरला स्टोरी 2- गोज़ बियॉन्ड' के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं, जबकि 'सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले आशिन ए. शाह इसके को-प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे हिंदी के साथ-साथ कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज किया गया है।