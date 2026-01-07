ब्लैक शीयर ड्रेस में किम कार्दशियन का बोल्ड अंदाज, कैमरे के सामने दिखाई सिजलिंग अदाएं

हॉलीवुड स्टार किम कार्दशियन ने नए साल की रात अपने स्टाइल और सिंगल लाइफ को पूरे आत्मविश्वास के साथ सेलिब्रेट किया। उन्होंने सोमवार रात इंस्टाग्राम पर एक स्लाइडशो पोस्ट किया, जिसमें वह बेहद बोल्ड और अल्ट्रा-शीयर ड्रेस में नजर आईं। इस पोस्ट के जरिए किम...

बॉलीवुड डेस्क. हॉलीवुड स्टार किम कार्दशियन ने नए साल की रात अपने स्टाइल और सिंगल लाइफ को पूरे आत्मविश्वास के साथ सेलिब्रेट किया। उन्होंने सोमवार रात इंस्टाग्राम पर एक स्लाइडशो पोस्ट किया, जिसमें वह बेहद बोल्ड और अल्ट्रा-शीयर ड्रेस में नजर आईं। इस पोस्ट के जरिए किम ने अपने न्यू ईयर लुक की झलक फैंस को दिखाई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया।





लुक की बात करें तो किम कार्दशियन ने इस दौरान मशहूर डिजाइनर लुडोविक डी सेंट सर्निन के AW/24 कलेक्शन की ब्लैक मेटल-मेश ड्रेस पहनी।

यह ड्रेस बेहद खास थी, जिसमें चमकदार स्टोन से सजा हुआ बस्टलाइन डिजाइन दिया गया। बैकलेस ड्रेस का यह ग्लैमरस अंदाज दिवंगत फोटोग्राफर रॉबर्ट मैपलथॉर्प की 1985 की मशहूर फोटो ‘ऑर्किड’ से प्रेरित बताया जा रहा है।

किम ने अपने इस सिजलिंग लुक को और भी स्टाइलिश बनाने के लिए ब्लैक फर शॉल कैरी किया। बालों को हल्का बिखरा हुआ रखा, जो उनके पूरे लुक को एक कैजुअल लेकिन बोल्ड टच दे रहा है। इस लुक में किम कोलोराडो के एस्पेन में स्थित मशहूर रेस्टोरेंट में हुई एक हाई-प्रोफाइल डिनर पार्टी के लिए रवाना होती नजर आईं, जहां कई नामचीन हस्तियां मौजूद थीं।

गौरतलब है कि किम कार्दशियन इससे पहले भी फर फैशन को लेकर विवादों में रह चुकी हैं। साल 2012 में उनके ‘ट्रू रिफ्लेक्शन’ फ्रेगरेंस लॉन्च के दौरान एक कथित PETA प्रदर्शनकारी ने उन पर आटा फेंक दिया था और फर पहनने को लेकर विरोध जताया था। हालांकि बाद में किम के पूर्व पीआर प्रतिनिधि शीराज़ हसन ने दावा किया था कि यह पूरा मामला सिर्फ पब्लिसिटी के लिए रचा गया था।



