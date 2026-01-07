Main Menu

चेहरे पर गुस्सा, आंखों में तीखापन..'मां इनति बंगारम' से सामंथा रुथ प्रभु का फर्स्ट लुक आउट

Edited By suman prajapati, Updated: 07 Jan, 2026 05:03 PM

साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु वह जल्द ही एक्शन और ड्रामा से भरपूर नई तेलुगु फिल्म ‘मां इनति बंगारम’ में नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म से एक्ट्रेस का पहला लुक सामने आया है, जिसे देखकर फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया है।

मुंबई. साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु वह जल्द ही एक्शन और ड्रामा से भरपूर नई तेलुगु फिल्म ‘मां इनति बंगारम’ में नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म से एक्ट्रेस का पहला लुक सामने आया है, जिसे देखकर फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया है।

सामंथा का दमदार फर्स्ट लुक

सामंथा रुथ प्रभु ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पहला लुक शेयर किया। शेयर किए पोस्टर में एक्ट्रेस साड़ी पहने बस के अंदर खड़ी नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में तीखापन और बॉडी लैंग्वेज में जबरदस्त आत्मविश्वास साफ झलक रहा है।  

 

फैंस सामंथा के इस देसी लेकिन पावरफुल अवतार को खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में उनके लुक की जमकर तारीफ हो रही है।

पहले लुक के साथ ही सामंथा ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। ‘मां इनति बंगारम’ का ट्रेलर 9 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा।  


फिल्म से जुड़ी अहम जानकारी

खास बात यह है कि सामंथा की इस फिल्म ‘मां इनति बंगारम’ को उनके पति राज निदिमोरु प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी नंदिनी रेड्डी ने संभाली है, जो इससे पहले भी कई सफल और सराही गई फिल्में बना चुकी हैं। 

वेब सीरीज में भी दिखेंगी सामंथा

फिल्म के अलावा सामंथा रुथ प्रभु अपनी आने वाली वेब सीरीज ‘रक्त ब्रह्मांड’ को लेकर भी चर्चा में हैं। यह सीरीज थ्रिल, ड्रामा और एक्शन से भरपूर बताई जा रही है, जिसमें सामंथा एक बार फिर अपने इंटेंस अभिनय से दर्शकों को चौंकाने वाली हैं।

 
 

