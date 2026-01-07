सैयामी खेर की ‘8 ए.एम. मेट्रो’ के बाद गुलशन देवैया के साथ नए प्रोजेक्ट में फिर से जोड़ी

Main Menu

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 07 Jan, 2026 01:07 PM

after 8 am metro saiyami kher reunites with gulshan devaiah for a new project

अभिनेत्री सैयामी खेर अपने 8 ए.एम. मेट्रो के सह-कलाकार गुलशन देवैया के साथ एक नए प्रोजेक्ट में फिर से नज़र आने वाली हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अभिनेत्री सैयामी खेर अपने 8 ए.एम. मेट्रो के सह-कलाकार गुलशन देवैया के साथ एक नए प्रोजेक्ट में फिर से नज़र आने वाली हैं। इस खबर के सामने आते ही फैन्स और सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है। 8 ए.एम. मेट्रो में दोनों की सादगी भरी केमिस्ट्री और भावनात्मक गहराई को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, और अब दोनों की हालिया तस्वीरों ने एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, सैयामी और गुलशन ने हाल ही में साथ में शूटिंग की है। दोनों की सहज और आरामदायक बॉन्डिंग ने दर्शकों को फिर से 8 ए.एम. मेट्रो की याद दिला दी है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फैन्स कयास लगाने लगे हैं कि दोनों कलाकारों का एक और खूबसूरत और भावनात्मक प्रोजेक्ट जल्द आने वाला है।

इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, “सैयामी और गुलशन के बीच ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों ही जगह बहुत स्वाभाविक समझ है। उन्होंने हाल ही में साथ काम किया है और उनकी केमिस्ट्री आज भी उतनी ही असरदार और सच्ची है। फिलहाल प्रोजेक्ट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन यह वाकई एक खास प्रोजेक्ट है जो दोनों को एक बार फिर साथ लाएगा।”

सैयामी खेर और गुलशन देवैया पहले भी कई बार साथ काम कर चुके हैं, और यह आने वाला प्रोजेक्ट दोनों का तीसरा सहयोग होगा। उनकी जोड़ी अपनी सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव के लिए जानी जाती है, जिसने उन्हें हाल के समय की सबसे पसंदीदा अलग तरह की ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में शामिल कर दिया है।

जैसे-जैसे उत्सुकता बढ़ रही है, फैन्स अब आधिकारिक ऐलान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि यह पुनर्मिलन एक बार फिर वही दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आएगा जिसने 8 ए.एम. मेट्रो को इतना यादगार बनाया था। तब तक, सैयामी खेर और गुलशन देवैया की इस जोड़ी को लेकर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है।

