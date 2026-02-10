Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • क्रेडिट कार्ड गुम होने पर घंटों परेशान रहे अनुपम खेर, ईमानदारी के साथ लौटाने पर एक्टर ने की सुरक्षाकर्मी की दिल खोलकर तारीफ

क्रेडिट कार्ड गुम होने पर घंटों परेशान रहे अनुपम खेर, ईमानदारी के साथ लौटाने पर एक्टर ने की सुरक्षाकर्मी की दिल खोलकर तारीफ

Edited By suman prajapati, Updated: 10 Feb, 2026 02:29 PM

anupam kher praises security guard s honesty for returning his credit card

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया की दुनिया में काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपनी दिनचर्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहते हैं। अब अपने हाल हालिया पोस्ट में अनुपम ने एक सुरक्षाकर्मी की ईमानदारी की जमकर तारीफ की और गुम हुई उनकी चीज़ को...

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया की दुनिया में काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपनी दिनचर्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहते हैं। अब अपने हाल हालिया पोस्ट में अनुपम ने एक सुरक्षाकर्मी की ईमानदारी की जमकर तारीफ की और गुम हुई उनकी चीज़ को वापस लौटाने पर आभार व्यक्त किया।

दरअसल, मॉर्निंग वॉक के दौरान अनुपम खेर का क्रेडिट कार्ड गुम हो गया था, जिसके बाद एक्टर कुछ देर के लिए बेहद घबरा गये थे। घंटों की खोजबीन और इसे हमेशा के लिए खो देने के डर के बाद खेर का क्रेडिट कार्ड संजय यादव नाम के एक सुरक्षाकर्मी को मिला, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ एक्टर को वापस कर दिया। 
इसके बाद अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर सुरक्षाकर्मी की ईमानदारी की प्रशंसा की और बताया है कि कार्ड लापता होने के बाद वे कितने चिंतित थे। उनकी चिंता तब कम हुई, जब यादव ने बिना किसी उम्मीद के उसे वापस कर दिया। 


वीडियो में एक्टर ने कहा, "संजय यादव जी, आप बड़े महान आदमी हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड सुबह के सैर के वक्त गिर गया था। मैंने काफी ढूंढ़ा। काफी परेशान था, क्योंकि उस पर पिन नहीं था। फिर मुझे दत्तू जी का फोन आया कि किसको क्रेडिट कार्ड मिला है। कितनी अच्छी बात है! उन्हें मेरा क्रेडिट कार्ड मिला और उन्होंने इसे वापस कर दिया।"

और ये भी पढ़े


काम की बात करे तो अनुपम खेर ने हाल ही में 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग पूरी की है।  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!