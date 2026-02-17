'द गॉडफादर' फेम रॉबर्ट डुवैल के निधन से दुखीं अनुपम खेर, भावुक नोट में लिखा- वह बिना दिखावे के शानदार थे

Edited By suman prajapati, Updated: 17 Feb, 2026 04:52 PM
मुंबई. ‘द गॉडफादर’ जैसी कल्ट फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग से दुनियभर में पहचान बनाने वाले एक्टर रॉबर्ट डुवैल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच शोक की लहर है। वहीं, दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने भी फेमस एक्टर के निधन पर अपना दुख जाहिर किया है।
अनुपम खेर ने जताया दुख
अनुपम खेर ने भी रॉबर्ट डुवैल के निधन पर शोक जताते हुए अपने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें शेयर कीं और लिखा- रॉबर्ट डुवैल की प्यारी याद में… रॉबर्ट डुवैल ऐसे एक्टर थे जिन्हें ध्यान खींचने के लिए कभी शोर की ज़रूरत नहीं पड़ी। शांत, सटीक और बहुत सच्चे, उन्होंने अपने हर रोल में एक ज़बरदस्त गहराई ला दी। मेरे लिए, वह हमेशा पसंदीदा एक्टर्स में से एक थे। इसलिए नहीं कि उन्हें स्पॉटलाइट चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी।
उन्होंने आगे लिखा- द गॉडफादर में टॉम हेगन की संयमित ताकत से लेकर एपोकैलिप्स नाउ में लेफ्टिनेंट कर्नल किलगोर की डरावनी इंटेंसिटी तक, डुवैल ने ऐसे कैरेक्टर बनाए जो स्क्रीन के ब्लैक होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहते हैं। टेंडर मर्सीज़ में उनके ऑस्कर जीतने वाले परफॉर्मेंस ने एक अनोखी कमज़ोरी दिखाई, जबकि द एपोस्टल और लोनसम डव जैसी फिल्मों ने मुश्किल, गहरी इंसानी कहानियों के प्रति उनके निडर कमिटमेंट को दिखाया।
अनुपम ने यह भी कहा कि वह बिना दिखावे के शानदार थे। बिना नाटक के दमदार। कम शब्दों में कहने में एक मास्टरक्लास। रॉबर्ट डुवैल जैसे एक्टर सिर्फ परफॉर्म नहीं करते- वे बन जाते हैं। और ऐसा करके, वे चुपचाप हम सभी के लिए स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं जो इस क्राफ्ट को पसंद करते हैं। आपकी आत्मा को शांति मिले। आपका काम सिखाता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा और हमेशा बना रहेगा। ओम शांति!
वर्जीनिया स्थित घर पर हुआ निधन
एक बयान के मुताबिक रॉबर्ट डुवैल ने रविवार को वर्जीनिया के मिडलबर्ग में अपने घर पर अंतिम सांस ली। सात दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और हमेशा अपनी एक्टिं से लोगों का दिल जीता।