'उनकी यादें मिटा दी जाएंगी..दिवंगत पिता विलासराव पर BJP नेता की टिप्पणी पर भड़के रितेश देशमुख, दिया ऐसा जवाब

मुंबई. बॉलीवुड रितेश देशमुख इस वक्त सुर्खियों में हैं। दरअसल, सोमवार को बीजेपी नेता रविंद्र चव्हाण ने एक्टर के दिवंगत पिता विलासराव देशमुख को लेकर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस दिग्गज नेता की यादें उनके गृहनगर लातूर से मिटा दी जाएंगी। नेता की इस टिप्पणी पर रितेश भी चुप्पी नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिससे सबकी बोलती बंद हो गई।





पीटीआई के मुताबिक, रितेश देशमुख ने रविंद्र चव्हाण की टिप्पणी पर कहा, ‘मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जो लोग (विलासराव देशमुख) आम लोगों के लिए जिए। उनका नाम लोगों के दिलों में बस जाता है। याद रखिए, जो चीज कहीं लिखी होती है, उसे मिटाया जा सकता है। लेकिन जो नाम दिल में बस गया हो, उसे आप मिटा नहीं सकते।’



क्या बोले थे नेता रविंद्र चव्हाण?

बीते दिन रविंद्र चव्हाण ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, ‘आपका उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं 100 प्रतिशत कि विलासराव देशमुख की यादें इस शहर (लातूर) से मिटा दी जाएंगी।’ उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसे बयान सत्ता के अहंकार और विलासराव देशमुख की विरासत के बारे में अज्ञानता को दर्शाते हैं।



रितेश देशमुख का वर्कफ्रंट

वहीं, रितेश देशमुख के काम की बात करें तो एक्टर को पिछले साल फिल्म ‘हाउसफुल 5’ में देखा गया था। अब वह एक फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को निर्देशित कर रहे हैं, जिसमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया देशमुख, महेश मांजरेकर और फरदीन खान और भाग्यश्री जैसे स्टार्स नजर आएंगे। यह फिल्म इसी साल मई में रिलीज होगी।