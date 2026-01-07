Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नीता अंबानी के इवेंट में हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड से कराई अमिताभ बच्चन की मुलाकात, वीडियो वायरल

नीता अंबानी के इवेंट में हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड से कराई अमिताभ बच्चन की मुलाकात, वीडियो वायरल

Edited By suman prajapati, Updated: 07 Jan, 2026 11:50 AM

at nita ambani event hardik pandya introduced his girlfriend to amitabh bachchan

नीता अंबानी ने 5 जनवरी को भारत के विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सम्मान के लिए ‘यूनाइटेड इन ट्रायम्फ’ कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां खेल जगत से लेकर बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। वहीं, इस कार्यक्रम में क्रिकेटर हार्दिक...

मुंबई. नीता अंबानी ने 5 जनवरी को भारत के विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सम्मान के लिए ‘यूनाइटेड इन ट्रायम्फ’ कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां खेल जगत से लेकर बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। वहीं, इस कार्यक्रम में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड व मॉडल माहिका शर्मा के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी लेडीलव की मुलाकात दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन से भी कराई। इस दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।


सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को महानायक अमिताभ बच्चन से मिलवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हार्दिक, अमिताभ से गर्मजोशी से गले मिलते हैं और फिर माहिका का परिचय कराते हैं। इस दौरान अमिताभ बच्चन मुस्कुराते हुए माहिका से कुछ कहते हैं, जिस पर तीनों हंस पड़ते हैं।  

 

और ये भी पढ़े

इससे पहले, हार्दिक और माहिका की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं, जिसमें दोनों हाथों में हाथ डाले हुए इवेंट में एंट्री करते दिखे और कैमरों के सामने एक साथ पोज भी देते नजर आए थे।

कुल मिलाकर, ‘यूनाइटेड इन ट्रायम्फ’ इवेंट में हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की मौजूदगी और अमिताभ बच्चन के साथ उनका यह खास पल सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!