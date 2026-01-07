पत्नी बिपाशा के बर्थडे पर करण सिंह ग्रोवर का हार्ट टचिंग पोस्ट, कहा-'मेरी दुनिया की सबसे प्यारी शख्सियत..

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 07 Jan, 2026 04:43 PM

on wife bipasha basu birthday karan singh grover share heartwarming post

एक्ट्रेस बिपाशा बसु और एक्टर करण सिंह ग्रोवर बॉलीवुड सबसे चर्चित और पावर कपल्स में से एक हैं। दोनों हमेशा ही अपने गहरे बॉन्ड और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के लिए फैंस का दिल जीतते नजर आते हैं। आज 7 जनवरी को बिपाशा बसु अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं और...

मुंबई. एक्ट्रेस बिपाशा बसु और एक्टर करण सिंह ग्रोवर बॉलीवुड सबसे चर्चित और पावर कपल्स में से एक हैं। दोनों हमेशा ही अपने गहरे बॉन्ड और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के लिए फैंस का दिल जीतते नजर आते हैं। आज 7 जनवरी को बिपाशा बसु अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं और इस खास दिन को उनके पति करण सिंह ग्रोवर ने बेहद यादगार बना दिया।

करण सिंह ग्रोवर का इमोशनल बर्थडे पोस्ट

बिपाशा के जन्मदिन के मौके पर करण ने इंस्टाग्राम पर एक प्यार भरा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी पत्नी की बेटी देवी के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा। करण ने बिपाशा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे धैर्यवान इंसान और अपनी पूरी दुनिया बताया। उन्होंने लिखा-'मेरी दुनिया की सबसे प्यारी शख्सियत, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे धैर्यवान इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। सबसे खूबसूरत लड़की, मेरी पूरी दुनिया… जन्मदिन मुबारक मेरी मंकी। हर साल तुम और ज्यादा चमकती रहो! मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।'


और ये भी पढ़े

फैंस ने बरसाया प्यार

करण के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने बिपाशा को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दीं। वहीं कई यूजर्स ने कपल की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग की भी जमकर तारीफ की। 

बिपाशा और करण की शादी 

बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने 30 अप्रैल 2016 को मुंबई के सेंट रेजिस होटल में पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी। शादी के करीब छह साल बाद इस कपल ने 12 नवंबर 2022 को बेटी देवी का स्वागत किया। हालांकि, बेटी के जन्म के बाद शुरुआती महीने कपल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे। साल 2023 में बिपाशा ने इंस्टाग्राम लाइव के जरिए बताया था कि देवी के दिल में जन्म से ही दो छेद (VSD) थे। तीन महीने की उम्र में देवी का करीब छह घंटे लंबा ऑपरेशन हुआ। बिपाशा ने बताया कि शुरुआती पांच महीने उनके लिए बेहद मुश्किल थे, लेकिन अब उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ है।

बिपाशा की वापसी का इंतजार

वर्कफ्रंट की बात करें तो बिपाशा बसु लंबे समय से स्क्रीन से दूर हैं। वह आखिरी बार साल 2020 में क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ‘डैंजरस’ में नजर आई थीं, जिसमें करण सिंह ग्रोवर भी उनके साथ थे। फिलहाल उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन फैंस उनकी दमदार वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

वहीं करण सिंह ग्रोवर हाल ही में सिद्धार्थ आनंद की फिल्म ‘फाइटर’ में नजर आए थे। इन दिनों वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

कुल मिलाकर, बिपाशा के जन्मदिन पर करण का यह इमोशनल पोस्ट एक बार फिर साबित करता है कि यह कपल सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और मजबूत रिश्ते की भी मिसाल है।

