Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'वेलेंटाइन डे पर प्यार का जश्न मनाया गया, महाशिवरात्रि ने इसे खत्म कर दिया..अनु अग्रवाल का पोस्ट वायरल

'वेलेंटाइन डे पर प्यार का जश्न मनाया गया, महाशिवरात्रि ने इसे खत्म कर दिया..अनु अग्रवाल का पोस्ट वायरल

Edited By suman prajapati, Updated: 17 Feb, 2026 12:35 PM

valentine s day celebrated love mahashivratri ended it anu aggarwal s post g

'आशिकी' फिल्म से मशहूर हुईं एक्ट्रेस अनु अग्रवाल भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन अक्सर वह किसी न किसी वजह को लेकर चर्चा में रहती हैं। वहीं, हाल ही में वैलेंटाइन डे के 3 दिन बाद अनु अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें...

मुंबई. 'आशिकी' फिल्म से मशहूर हुईं एक्ट्रेस अनु अग्रवाल भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन अक्सर वह किसी न किसी वजह को लेकर चर्चा में रहती हैं। वहीं, हाल ही में वैलेंटाइन डे के 3 दिन बाद अनु अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने तरीके से महाशिवरात्रि का महत्व बताया। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया।


अनु अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- वेलेंटाइन डे पर प्यार का जश्न मनाया गया। महाशिवरात्रि ने इसे खत्म कर दिया।

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anu Aggarwal (@anusualanu)

और ये भी पढ़े

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, जब भक्ति जल जाती है और अहंकार शांत हो जाता है, तो क्या बचता है? मौजूदगी।  मेडिटेशन कोई भागने का रास्ता नहीं है। यह मेंटेनेंस है। जैसे अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। ड्रामा डिलीट करो, अवेयरनेस रखो। प्यार कोई इंसान नहीं है। यह एक स्टेट है, जिसे तुम अपने साथ रखते हो। शांत. अलर्ट. बेफिक्र. शिव सिखाते हैं, जो झूठ है उसे खत्म करो। शक्ति फुसफुसाती है। सच से बनाओ। मैं ग्लो नहीं कर रही हूं। मैं ग्राउंडेड हूं। वापस लेकिन एक गहरी जगह पर।
 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!