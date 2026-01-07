बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सर्दियों का खूबसूरत नजारा..करीना कपूर ने शेयर की वेकेशन फोटोज, विंटर लुक में किया सबको इम्प्रेस

एक्ट्रेस करीना कपूर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और शानदार हसीनाओं में से एक हैं, जो अपनी वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलती हैं। वह अपने बिजी शेड्यूल के बीच भी फैमिली संग मस्ती के पल एंजॉय करने से कभी नहीं चूकतीं। हाल ही में एक्ट्रेस ने...

मुंबई. एक्ट्रेस करीना कपूर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और शानदार हसीनाओं में से एक हैं, जो अपनी वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलती हैं। वह अपने बिजी शेड्यूल के बीच भी फैमिली संग मस्ती के पल एंजॉय करने से कभी नहीं चूकतीं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने नए साल का स्वागत बेहद स्टाइलिश और सुकून भरे अंदाज में किया। अपने न्यू ईयर और विंटर वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें बेबो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

इन तस्वीरों में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सर्दियों का खूबसूरत नजारा और शांत माहौल देखने को मिलता है। कुछ तस्वीरें आउटडोर हैं तो कुछ इनडोर, जो उनके वेकेशन के अलग-अलग पल दिखाती हैं। खास बात यह रही कि इन तस्वीरों में करीना कपूर के दोनों बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान (जेह) भी नजर आए, जिन्होंने पोस्ट को और भी खास बना दिया।





एक तस्वीर में करीना रेस्टोरेंट टेबल पर बैठी नजर आ रही हैं, जहां वह चेहरे के सामने मास्क पकड़कर मस्ती भरे अंदाज में पोज दे रही हैं।

वहीं दूसरी तस्वीर में वह घर के अंदर एक आरामदायक फायरप्लेस के पास बैठी दिखती हैं, जहां सर्द मौसम में गर्माहट और सुकून का एहसास झलकता है। इसके अलावा उन्होंने अपने ठहरने की जगह से बर्फ से ढके घरों का नजारा भी दिखाया, जिसने फैंस को उनके शांत और खूबसूरत वेकेशन स्पॉट की झलक दी।



करीना के इस फोटो डंप में उनके बेटे तैमूर और जेह भी खास आकर्षण बने। एक तस्वीर में तैमूर खुशी-खुशी खाना खाते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वह अपना स्केटबोर्ड और हेलमेट पकड़े हुए किसी बिल्डिंग की ओर जाते दिखते हैं।

वहीं जेह भी अपनी मां के साथ एक तस्वीर में नजर आए, जहां वह विंटर लुक में बेहद क्यूट लग रहे हैं।

तीनों मां-बेटे विंटर आउटफिट्स में परफेक्ट फैमिली वेकेशन वाइब दे रहे हैं।



करीना ने इस पोस्ट के लिए कोई लंबा कैप्शन नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ एक ब्लू दिल और स्नोफ्लेक इमोजी के साथ तस्वीरें शेयर कीं। उनके इस पोस्ट पर आलिया भट्ट, सोनम कपूर, करिश्मा कपूर, अनन्या पांडे, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई सेलेब्स और फैंस ने प्यार भरे रिएक्शन्स दिए।



वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म ‘दायरा’ की शूटिंग पूरी की है। यह एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं। फिल्म में करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन फेज में है।