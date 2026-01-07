चुनाव प्रचारकों ने बिल्डिंग के सामने फोड़े पटाखे तो लगी आग, भड़का डेजी शाह का गुस्सा, कहा-ये बेवकूफ सरकार के लोग हैं

महाराष्ट्र में इन दिनों चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग होगी, ऐसे में सभी पार्टियां अपने-अपने के प्रचार-प्रमोशन में जुटे हैं। वहीं, चुनाव प्रचार के दौरान बीती रात पटाखे चलाने से एक घटना हो...

मुंबई. महाराष्ट्र में इन दिनों चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग होगी, ऐसे में सभी पार्टियां अपने-अपने के प्रचार-प्रमोशन में जुटे हैं। वहीं, चुनाव प्रचार के दौरान बीती रात पटाखे चलाने से एक घटना हो गई। मुंबई के बांद्रा इलाके में 12 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। वहीं, अब हाल ही में इस घटना पर बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और बिल्डिंग के सामने पटाखे फोड़ने पर अपनी भड़ास निकाली है।

डेजी शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान पटाखों के इस्तेमाल की वजह से यह आग लगी है। ये आग उनके फ्लैट से सटी इमारत में लगी और उनका फ्लैट भी इसकी चपेट में आ सकता था। वीडियो में एक्ट्रेस बिल्डिंग में लगी आग भी दिखा रही हैं।

एक्ट्रेस गुस्से में कह रही हैं- 'ये हो रहा है यहां पर। इलेक्शन की वजह से लोग आए हुए हैं यहां पर। रास्ते पर पटाखे फोड़े हैं और रास्ते पर पटाखे फोड़ने की वजह से बिल्डिंग में आग लग गई है। लोग समझते नहीं है। ये बेवकूफ सरकार के लोग हैं। हर एक की बिल्डिंग में जाकर प्रचार कर रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर इन्होंने पटाखे फोड़े। मैं इस बिल्डिंग के बगल में रहती हूं और ये हो गया है। ये डरावना है। इसके बाजू में मेरा घर है।'



वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। पर जब आप अपने इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाने के लिए टीम हायर करते हैं। तो प्लीज ये सुनिश्चित करें कि उनमें थोड़ा कॉमन सेंस हो। हमारी बिल्डिंग कमेटी का शुक्रिया कि उन्होंने घर-घर जाकर प्रचार करने से मना कर दिया। बिल्डिंग के पास पटाखे फोड़ना सही नहीं है। ये तब होता है जब लोगों में सिविक सेंस की कमी होती है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये बेवकूफ लोगों की वजह से हुआ है। ज़िम्मेदारी लो... अब बहुत हो गया।'

इसके अलावा उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्शन टाइम है। समझ आता है कि प्रचार हो रहा है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि प्रचार के वक्त पटाखे फोड़ने है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- जो गलत है वो गलत है।

हालांकि स्थानीय प्रसाशन ने इस बात को लेकर अब तक कोई स्पस्टीकरण नही दिया है कि आग लगने का सही कारण क्या था। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के सही कारणों की जांच कर रहें हैं।