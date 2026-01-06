जाते-जाते गम दे गया 2025: चट्टान से टकराने के बाद इस मशहूर एक्ट्रेस के दिमाग में लगी चोट, जानें अब कैसी है हालत?

साल 2026 को शुरू हुए अब 6 दिन हो गए हैं, ऐसे में हर कोई अपने पुराने साल के एक्सपीरियंस और नए साल की अच्छी शुरुआत को लेकर बातें करता नजर आ रहा है। वहीं, हॉलीवुड एक्ट्रेस इवांगेलिन लिली के साथ 2025 में एक हादसा हुआ, जिसे वो कभी नहीं भुला सकतीं। इस बात...

मुंबई. साल 2026 को शुरू हुए अब 6 दिन हो गए हैं, ऐसे में हर कोई अपने पुराने साल के एक्सपीरियंस और नए साल की अच्छी शुरुआत को लेकर बातें करता नजर आ रहा है। वहीं, हॉलीवुड एक्ट्रेस इवांगेलिन लिली के साथ 2025 में एक हादसा हुआ, जिसे वो कभी नहीं भुला सकतीं। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस को दी है। लिली ने एक वीडियो शेयर अपने दिमाग में चोट लगने की बात का खुलासा किया। तो आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कहा...

इवांगेलिन लिली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कह रही हैं कि जैसे ही मैं इस नए साल में कदम रख रही हूं, मुझे अपने सिर में लगी चोट के बारे में कुछ बुरी खबर मिली है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उन्हें दिमाग को नुकसान पहुंचा है और अन्य कई जांच भी चल रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अब मेरा काम अपने डॉक्टरों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना है और फिर ठीक होने के लिए कड़ी मेहनत करना है। लिली ने बताया कि उन्हें ये चोट गिरने और चट्टान से टकराने के बाद लगी है और अब वह अपने इलाज पर ध्यान दे रही हैं। हालांकि, वो ठीक हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।



इवांगेलिन लिली ने बताया कि मां बनने के बाद से ये क्रिसमस शांत और सुकून से भरा हुआ था, लेकिन साल 2025 के आखिर में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा और सब खराब हो गया। हालांकि, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और वो डटकर इसका सामना कर रही हैं।

एक्ट्रेस का ये वीडियो देखने के बाद उनके फैंस चिंता में आ गए हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं।



गौरतलब है कि लिली को ‘एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटुमेनिया’ से बेहद पॉपुलैरिटी मिली थी।