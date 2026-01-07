WPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में होगी जैकलीन फर्नांडीज की ग्लैमरस मौजूदगी

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक किया जाएगा। मैच नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक किया जाएगा। मैच नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। बीते वर्षों में यह लीग भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक प्रमुख मंच बनकर उभरी है, जहां बेहतरीन खेल के साथ बड़े स्तर का मनोरंजन और फैन एंगेजमेंट देखने को मिलता है। उद्घाटन समारोह से सीजन की शुरुआत होगी और पहले मैच से पहले जबरदस्त उत्साह देखने को मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार, “हाल के समय में अपने अंतरराष्ट्रीय अपीयरेंस से वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बना रहीं जैकलीन फर्नांडिस महिला प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में हाई-वोल्टेज ग्लैमर जोड़ने के लिए तैयार हैं। अपनी शानदार स्टेज एनर्जी और लोगों से जुड़ाव के लिए पहचानी जाने वाली यह स्टार पहले से ही काफी उत्साह पैदा कर रही हैं। उनकी रिहर्सल जोरों पर चल रही है। वह किस गाने पर परफॉर्म करेंगी, इसे लेकर भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, और उनकी प्रस्तुति WPL 2026 ओपनर की सबसे बड़ी झलकियों में से एक मानी जा रही है।”

उद्घाटन समारोह में जैकलीन की मौजूदगी ऐसे समय में हो रही है, जब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत कर रही हैं और देश की सबसे लोकप्रिय परफॉर्मर्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। स्क्रीन और स्टेज—दोनों पर दर्शकों का ध्यान खींचने की उनकी क्षमता उन्हें अलग बनाती है।

वैश्विक स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता और दुनियाभर के दर्शकों से मजबूत जुड़ाव के साथ, महिला प्रीमियर लीग 2026 से जैकलीन फर्नांडिस का जुड़ाव यह दिखाता है कि यह लीग खेल से आगे भी कितनी बड़ी अपील रखती है। जैसे-जैसे उत्साह बढ़ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि उनकी परफॉर्मेंस टूर्नामेंट की ओपनिंग नाइट को यादगार और ऊर्जा से भरपूर बना देगी।