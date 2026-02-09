स्वयंभू का होगा पैन-इंडिया टीजर लॉन्च, 11 फरवरी को दो शहरों में की जाएगी मेगा एक्टिविटी

Main Menu

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 09 Feb, 2026 12:36 PM

swayambhu to have a pan india teaser launch

स्वयंभू पहले ही 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है। ऐलान के साथ ही फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल।  स्वयंभू पहले ही 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है। ऐलान के साथ ही फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था। एक भव्य ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर पेश की जा रही स्वयंभू में कार्तिकेय स्टार निखिल सिद्धार्थ लीड रोल में नजर आएंगे, जिन्हें बड़े पर्दे पर बिल्कुल नए और दमदार अवतार में देखने के लिए दर्शक बेहद उत्साहित हैं। फिल्म में संयुक्ता और नाभा नतेश भी अहम भूमिकाओं में हैं, जो इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही हैं।

इस उत्साह के बीच, जहां दर्शक बेसब्री से टीजर का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं मेकर्स इसके लिए एक खास और अनोखा लॉन्च प्लान कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, स्वयंभू की टीम टीजर को दो बड़े शहरों में लॉन्च करने जा रही है, एक नॉर्थ में और दूसरा साउथ में जिससे फिल्म के पैन-इंडिया प्रमोशन की शुरुआत होगी। फिल्म का टीजर 11 फरवरी को रिलीज  किया जाना तय है।

स्वयंभू एक दमदार और अनुभवी क्रिएटिव टीम के साथ बन रही है, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ बेहतरीन टेक्नीशियन और क्रिएटर्स शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन भारत कृष्णमाचारी कर रहे हैं, वहीं संगीत की ज़िम्मेदारी केजीएफ और सालार के लिए मशहूर रवि बसुरु संभाल रहे हैं। सिनेमैटोग्राफी के लिए केके सेंथिल कुमार जुड़े हैं, जिनका बाहुबली और RRR में किया गया काम विज़ुअल्स के नए पैमाने तय कर चुका है। फिल्म की एडिटिंग बाहुबली फेम तम्मिराजू ने की है, साथ ही कई और नामी क्रिएटिव प्रोफेशनल्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। करीब 170 दिनों में शूट की गई स्वयंभू को हाल के सालों की सबसे महत्वाकांक्षी और बड़े पैमाने की फिल्मों में से एक माना जा रहा है।

स्वयंभू को पिक्सल स्टूडियोज़ के बैनर तले भुवन और श्रीकर ने प्रोड्यूस किया है। भारत के समृद्ध इतिहास और उसकी कालजयी गौरवगाथा को बड़े कैनवस पर पेश करने वाली यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। खास बात यह है कि फिल्म की रिलीज़ महाशिवरात्रि के मौके पर रखी गई है, जो इसके विषय और भव्यता को और खास बनाती है।

