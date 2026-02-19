Main Menu

  • डर, सस्पेंस और इमोशन का तड़का, 25 फरवरी को आएगा ‘एकाकी: द फाइनल चैप्टर’

डर, सस्पेंस और इमोशन का तड़का, 25 फरवरी को आएगा ‘एकाकी: द फाइनल चैप्टर’

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 19 Feb, 2026 05:15 PM

ekaki the final chapter releases on february 25th

भारत के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्स में से एक, आशीष चंचलानी ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू शॉर्ट फिल्म 'एकाकी' के साथ एक नई शुरुआत की है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्स में से एक, आशीष चंचलानी ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू शॉर्ट फिल्म 'एकाकी' के साथ एक नई शुरुआत की है। यह हॉरर-कॉमेडी थ्रिलर अपनी जबरदस्त कहानी और आशीष के बेहतरीन डायरेक्शन की वजह से दर्शकों के बीच छा गई है। देशभर के फैन्स इस सीरीज पर खूब प्यार बरसा रहे हैं और कहानी में आने वाले हर मोड़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके हर नए चैप्टर के साथ सस्पेंस और मिस्ट्री गहराती जा रही है, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है।

​'एकाकी' का पांचवा और आखिरी चैप्टर पहले 30 जनवरी को रिलीज होने वाला था, लेकिन एक अचानक आई तकनीकी खराबी की वजह से प्लान बदलना पड़ा। आशीष ने सोशल मीडिया पर फैन्स से माफी मांगते हुए बताया कि हार्ड ड्राइव फेल होने के कारण लगभग 20% VFX फुटेज डिलीट हो गई है। इस खराबी ने टीम की करीब छह महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया और उन्हें मजबूरन एपिसोड की रिलीज को आगे बढ़ाना पड़ा। आशीष ने दर्शकों को भरोसा दिलाया है कि टीम इसे फिर से तैयार करेगी और एक ऐसा एपिसोड लेकर आएगी जो उनके इंतजार के लायक होगा।

एक छोटे से ब्रेक के बाद, आशीष चंचलानी ने आखिरकार 'एकाकी' के पांचवें और आखिरी चैप्टर का टीज़र रिलीज कर दिया है, और साथ ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी बता दी है। इस सीरीज का फिनाले 25 फरवरी को आने वाला है, जो कहानी को एक रोमांचक अंजाम तक ले जाने का वादा करता है।

ट्रेलर शेयर करते हुए आशीष ने लिखा, "और 'एकाकी' का फिनाले आ रहा है... अपना पॉपकॉर्न तैयार रखें क्योंकि 'एकाकी' का सबसे डरावना और गहरा चैप्टर आपके पास आ रहा है, अंत की शुरुआत देखने के लिए तैयार हो जाइए।
#Ekaki #EkakiChapter5 #Chapter5TheConqueror"

टीज़र की शुरुआत एक न्यूज़ रिपोर्ट से होती है जिसमें रहस्यमयी UFO दिखने और अनजान हमलों की खबरें दिखाई गई हैं, जो तुरंत ही माहौल को डरावना बना देती हैं। डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक और शानदार साउंड डिज़ाइन धीरे-धीरे तनाव को बढ़ाते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। प्रोमो में बेहतरीन VFX और विजुअल्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कहानी के स्केल को और ऊंचा ले जाते हैं। एलियंस से सामना, चौंकाने वाले ट्विस्ट और रोमांचक पल 'एकाकी' के इस फिनाले को रोंगटे खड़े कर देने वाला बनाने का वादा करते हैं।

आशीष चंचलानी ने 'एकाकी' में कई भूमिकाएं निभाई हैं, वे इसके लेखक, निर्देशक, निर्माता और लीड एक्टर भी हैं, जो इस सीरीज के प्रति उनके जुनून को दिखाता है। उनके साथ उनकी भरोसेमंद टीम भी जुड़ी है: कुणाल छाबड़िया को-प्रोड्यूसर हैं, आकाश डोडेजा पैरेलल लीड में हैं, जशन सिरवानी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और तनीश सिरवानी क्रिएटिव साइड संभाल रहे हैं।

फिल्म का स्क्रीनप्ले ग्रिशिम नवानी के साथ मिलकर लिखा गया है और रितेश साधवानी इसके लाइन प्रोड्यूसर हैं, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से चले। एक नई और रोमांचक कहानी का वादा करने वाले इसके सभी पुराने एपिसोड्स सिर्फ ACV स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम हो रहे हैं।

 

