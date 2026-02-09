Main Menu

जहान कपूर और शालिनी पांडे स्टारर ‘बैंडवाले’ का 13 फरवरी से प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियर

09 Feb, 2026

prime video s musical dramedy bandwale to premiere worldwide on february 13

प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली हिंदी म्यूज़िकल ड्रामेडी सीरीज़ ‘बैंडवाले’ के वर्ल्डवाइड प्रीमियर की तारीख का ऐलान कर दिया है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली हिंदी म्यूज़िकल ड्रामेडी सीरीज़ ‘बैंडवाले’ के वर्ल्डवाइड प्रीमियर की तारीख का ऐलान कर दिया है। ज़हान कपूर, शालिनी पांडे और स्वानंद किरकिरे अभिनीत यह प्राइम वीडियो ओरिजिनल सीरीज़ 13 फरवरी से भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव तौर पर स्ट्रीम होगी।

अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे द्वारा बनाई और लिखी गई ‘बैंडवाले’ का निर्देशन अक्षत वर्मा और अंकुर तिवारी ने किया है। इस सीरीज़ का निर्माण OML एंटरटेनमेंट ने किया है। कहानी मध्य प्रदेश के छोटे शहर रतलाम में आधारित है और यह पहचान, अभिव्यक्ति और आत्मनिर्भरता की तलाश में निकली एक युवा लड़की की भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है।

सीरीज़ की मुख्य किरदार मरियम एक संकोची लेकिन संवेदनशील कवयित्री है, जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती। समाज और परिस्थितियों के दबाव के बीच वह अपनी पहचान खोजने के लिए गुमनाम रहकर ऑनलाइन अपनी कविताएँ साझा करना शुरू करती है। कौसर मुनीर द्वारा लिखी गई ये कविताएँ मरियम के भीतर छिपी भावनाओं, सवालों और सपनों की सधी हुई लेकिन असरदार अभिव्यक्ति बन जाती हैं। कविता उसके लिए आत्मस्वीकृति और आत्मबल का माध्यम बनती है।

मरियम की यह यात्रा उसके दो करीबी दोस्तों और बैंडमेट्स रोबो और डीजे साइको के साथ आगे बढ़ती है। ये दोनों किरदार कहानी में संगीत, हास्य और दोस्ती की गर्माहट लेकर आते हैं। जहाँ मरियम शब्दों के ज़रिए खुद को व्यक्त करती है, वहीं रोबो और डीजे साइको संगीत के ज़रिए तीनों को एक रचनात्मक सूत्र में बाँधे रखते हैं। उनकी दोस्ती, साझा सपने और संघर्ष सीरीज़ को एक मानवीय और भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं।

‘बैंडवाले’ की सबसे बड़ी ताकत इसकी संगीतात्मक दुनिया है, जो किरदारों के भीतर चल रहे भावनात्मक उतार-चढ़ाव को दर्शाती है। सीरीज़ में यशराज मुखाटे का ओरिजिनल म्यूज़िक शामिल है, जो किसी लॉन्ग-फॉर्म फ़िक्शन सीरीज़ के लिए उनका पहला म्यूज़िकल प्रोजेक्ट है। कहानी की भावनात्मक यात्रा में संगीत एक अहम भूमिका निभाता है और इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। चूँकि अंकुर तिवारी और स्वानंद किरकिरे स्वयं संगीतकार हैं, इसलिए सीरीज़ में एक सशक्त और संवेदनशील म्यूज़िकल टोन देखने को मिलती है।

सीरीज़ में शालिनी पांडे, ज़हान कपूर, स्वानंद किरकिरे, संजना दीपु, आशीष विद्यार्थी और अनुपमा कुमार अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। कलाकारों का यह समूह कहानी को वास्तविकता और गहराई प्रदान करता है, जिससे ‘बैंडवाले’ एक ऐसी कहानी बन जाती है, जिससे दर्शक आसानी से जुड़ पाते हैं।

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स निखिल मधोक ने कहा कि प्राइम वीडियो हमेशा ऐसी कहानियों को मंच देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अपनी आवाज़ में सच्ची और अपने अंदाज़ में अलग हों। उन्होंने ‘बैंडवाले’ को एक सादगी भरी लेकिन दिल को छू लेने वाली कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ बताया, जो संगीत, हास्य और भावनाओं का खूबसूरत संगम पेश करती है।

वहीं, OML एंटरटेनमेंट के CEO तुषार कुमार ने कहा कि ‘बैंडवाले’ पहचान की तलाश और उन उम्मीदों को चुनौती देने की कहानी है, जो अक्सर व्यक्ति पर थोपी जाती हैं। उन्होंने प्राइम वीडियो के साथ इस सहयोग को रचनात्मक रूप से संतोषजनक बताया।

अभिनेता, सह-निर्माता और सह-लेखक स्वानंद किरकिरे के अनुसार, ‘बैंडवाले’ रोज़मर्रा की उन छोटी-छोटी अनुभूतियों से जन्मी कहानी है, जिनमें स्वयं होने का साहस छिपा होता है। मरियम की यात्रा यह दिखाती है कि रचनात्मकता, दोस्ती और संगीत संदेह के क्षणों में कैसे ताक़त बन सकते हैं।

13 फरवरी को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होने जा रही ‘बैंडवाले’ अपनी संवेदनशील कहानी, प्रभावशाली संगीत और सच्चे किरदारों के साथ दर्शकों के दिल को छूने का वादा करती है।

