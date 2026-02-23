Main Menu

गेटवे ऑफ इंडिया पर CISF के ‘वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026’ में अहान शेट्टी ने लिया हिस्सा

Edited By suman prajapati, Updated: 23 Feb, 2026 12:43 PM

ahan shetty participated in cisf s vande mataram coastal cyclothon 2026

एक्टर अहान शेट्टी ने ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के साथ मिलकर ‘वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026’ के मुंबई चरण में भाग लिया। यह राष्ट्रीय जन-जागरूकता पहल तटीय सुरक्षा, नागरिक सतर्कता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत...

मुंबई. एक्टर अहान शेट्टी ने ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के साथ मिलकर ‘वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026’ के मुंबई चरण में भाग लिया। यह राष्ट्रीय जन-जागरूकता पहल तटीय सुरक्षा, नागरिक सतर्कता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए समर्पित है।

 


भारत के सबसे प्रतिष्ठित समुद्री स्थलों में से एक पर आयोजित इस कार्यक्रम में CISF के जवानों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर भारत की विशाल तटरेखा और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के महत्व को उजागर किया। यह साइक्लोथॉन, जो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 6,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला है, CISF की सबसे बड़ी जनसंपर्क पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य तटीय समुदायों को जोड़ना और राष्ट्रीय सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी को मजबूत करना है।
CISF के मिशन को समर्थन देकर अहान शेट्टी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय जागरूकता, जिम्मेदारी और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान को आगे बढ़ा रही है।

PunjabKesari
 

कार्यक्रम में बोलते हुए अहान शेट्टी ने कहा: "CISF और उनके असाधारण कार्य का समर्थन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कोस्टल साइक्लोथॉन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। गेटवे ऑफ इंडिया पर उपस्थित होना, जो हमारी शक्ति और इतिहास का प्रतीक है, इस क्षण को और भी अर्थपूर्ण बनाता है। मुझे हमारे सुरक्षा बलों की समर्पण और बलिदान के प्रति गहरा सम्मान है और उनके साथ खड़े होना मेरे लिए गर्व की बात है।" 

जहाँ सुनील शेट्टी ने पहले इस पहल का समर्थन किया था, वहीं इस वर्ष अहान की मौजूदगी एक सार्थक परंपरा को आगे बढ़ाती है — यह परिवार की राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और भारत की रचनात्मक समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच संबंधों को मजबूत करती है।
अहान की भागीदारी राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता की विरासत को आगे बढ़ाती है और यह दिखाती है कि नई पीढ़ी उन संस्थाओं के साथ खड़ी है जो भारत की सुरक्षा और मजबूती की रीढ़ हैं। उनकी मौजूदगी ने इस पहल को और गति और दृश्यता दी, जिससे नागरिकों — खासकर युवाओं — को प्रेरणा मिली कि वे राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका को पहचानें।
CISF का ‘वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026’ एकता का शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है, जो भारत की तटरेखा के समुदायों को जोड़ता है और उन बलों के साहस और अटूट सेवा का सम्मान करता है जो राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं।
 

