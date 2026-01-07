‘हैप्पी पटेल’ के पीछे की कहानी: जानें विर दास ने कैसे किया आमिर खान को कन्विंस

वीर दास ने आमिर खान के साथ अपने अनुभव पर खुलकर बात की है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वीर दास ने आमिर खान के साथ अपने अनुभव पर खुलकर बात की है। अपनी आने वाली डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस को लेकर वीर दास ने बताया कि जब कोई सुपरस्टार किसी प्रोजेक्ट पर सच्चे दिल से भरोसा करता है, तो वह उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़ाता है।

वीर दास ने कहा कि आमिर खान से मिलना उनके लिए थोड़ा डराने वाला अनुभव था, क्योंकि वह इंडस्ट्री में जिस ऊँचे मुकाम पर हैं, वहां तक पहुँचना आसान नहीं होता। उन्होंने बताया,

“वह इतने बड़े स्तर पर हैं कि आप उनसे सामान्य बातचीत करने में भी झिझकते हैं। मैंने करीब 10 साल तक आमिर सर से बात नहीं की थी। फिर एक दिन मैंने उन्हें मैसेज किया और पूछा, ‘आमिर सर, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ?’ उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ‘हां, अभी कॉल करो।’ फोन उठाते ही ऐसा लगा जैसे हम सालों से नियमित बात कर रहे हों।”

वीर दास ने यह भी साझा किया कि उन्होंने आमिर खान के सामने कितनी स्पष्टता से अपनी फिल्म का आइडिया रखा। उन्होंने कहा, “मैंने उनसे साफ़ कहा कि मेरे पास एक फिल्म है और मैं चाहता हूं कि आप ही इसे बनाएं। अगर आप नहीं बनाएंगे, तो शायद कोई और भी नहीं बनाएगा।”

इस पर आमिर खान ने बिना देर किए उन्हें अगले हफ्ते नैरेशन देने के लिए बुला लिया।

वीर ने बताया कि उन्होंने अब तक कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं देखा, जो इतनी सहजता से और इतनी जल्दी मिलने का समय दे। पहली नैरेशन के बाद कुल नौ बार स्क्रिप्ट पर चर्चा हुई। आमिर खान की सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा कहानी और स्क्रिप्ट ही रही। नौ नैरेशन के बाद उन्होंने वीर से कहा, “थोड़े पैसे लो और फिल्म के पांच सीन शूट करके दिखाओ।” टेस्ट शूट देखने के बाद आमिर ने फिल्म को हरी झंडी दे दी।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस को वीर दास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में मोना सिंह, शरीब हाशमी और मिथिला पालकर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।