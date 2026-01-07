फिर लौट रही है सुपरहिट जोड़ी, आनंद एल राय और धनुष की भव्य प्रेम गाथा की तैयारी

फिल्म इंडस्ट्री में आनंद एल राय और धनुष की एक और बड़ी रीयूनियन को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 'तेरे इश्क़ में' की ज़बरदस्त सफलता के बाद, इंडस्ट्री के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक यह क्रिएटिव जोड़ी एक बड़े पैमाने पर बनी पीरियड एक्शन रोमांटिक फिल्म पर विचार कर रही है, जिसे एक भव्य कैनवास पर माउंट किया जाएगा।

‘रांझणा’ से लेकर ‘अतरंगी रे’ और अब ‘तेरे इश्क़ में’ तक, आनंद एल राय और धनुष ने एक ऐसी साझेदारी बनाई है जो भावनात्मक जोखिम और मजबूत किरदारों पर आधारित कहानी कहने के लिए जानी जाती है। इन फिल्मों ने न सिर्फ़ धनुष की हिंदी फिल्म यात्रा को एक खास पहचान दी है, बल्कि आनंद एल राय को भी ऐसे फिल्ममेकर के तौर पर स्थापित किया है जो अपने कलाकारों से गहरे और दमदार परफॉर्मेंस निकलवाते हैं।

इसी के साथ, बतौर निर्देशक और निर्माता—अपने बैनर के तहत नए और अलग किस्म के कंटेंट को सपोर्ट करते हुए—आनंद एल राय की इंडस्ट्री में मौजूदगी लगातार मज़बूत हुई है। हालिया सफलताओं ने यह साफ़ कर दिया है कि वे बड़े स्केल पर सोचते हुए भी कहानी की भावनात्मक गहराई से समझौता नहीं करते। ऐसे में एक पीरियड एपिक उनके करियर का अगला स्वाभाविक (और साहसिक) कदम माना जा रहा है।

वहीं धनुष, जिनकी फिल्म चॉइस हमेशा मास अपील और आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी के बीच संतुलन बनाती है, उनके लिए पीरियड एक्शन रोमांस एक बिल्कुल नई सिनेमाई दुनिया खोल सकता है। अपनी तीव्र शारीरिक मौजूदगी और भावनात्मक रेंज के लिए पहचाने जाने वाले धनुष का इतिहास, संघर्ष और जुनून से भरी कहानी में उतरना किसी बदलाव से ज़्यादा, एक बड़ा विस्तार लगता है।

हालांकि फिलहाल प्रोजेक्ट को लेकर सारी जानकारियाँ बेहद गोपनीय रखी गई हैं और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह फिल्म उनकी क्रिएटिव पार्टनरशिप को एक नए स्तर पर ले जाएगी। उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि भावनाओं और भव्यता का संतुलन बनाया जाए—जहाँ आनंद एल राय की सिग्नेचर स्टोरीटेलिंग बनी रहे और साथ ही बड़े पैमाने की सिनेमाई भव्यता भी देखने को मिले।

फिलहाल दोनों की ओर से चुप्पी ही बनी हुई है, लेकिन यही ख़ामोशी चर्चाओं को

और हवा दे रही है। अगर यह प्रोजेक्ट कन्फर्म होता है, तो यह डेवलपमेंट में मौजूद सबसे हाई-प्रोफाइल फिल्मों में से एक बन सकता है—और हिंदी सिनेमा पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुकी इस जोड़ी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है।