Bollywood Top 10: बिल्डिंग के सामने पटाखे फोड़ने से लगी आग पर भड़का डेजी शाह का गुस्सा, कैटरीना-विक्की ने किया अपने बेटे नाम का खुलासा

Edited By suman prajapati, Updated: 07 Jan, 2026 05:56 PM
मुंबई के बांद्रा इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान पटाखे चलाने से 12 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। इस घटना पर बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और बिल्डिंग के सामने पटाखे फोड़ने पर अपनी भड़ास निकाली है। वहीं, बॉलीवुड कपल...
बॉलीवुड डेस्क. मुंबई के बांद्रा इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान पटाखे चलाने से 12 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। इस घटना पर बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और बिल्डिंग के सामने पटाखे फोड़ने पर अपनी भड़ास निकाली है। वहीं, बॉलीवुड कपल विक्की और कटरीना के घर 7 नवंबर 2025 को अपने बेटे का स्वागत किया था और अब दो महीने बाद उन्होंने लाडले के नाम का खुलासा कर दिया है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..
चुनाव प्रचारकों ने बिल्डिंग के सामने फोड़े पटाखे तो लगी आग, भड़का डेजी शाह का गुस्सा
महाराष्ट्र में इन दिनों चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग होगी, ऐसे में सभी पार्टियां अपने-अपने के प्रचार-प्रमोशन में जुटे हैं। वहीं, चुनाव प्रचार के दौरान बीती रात पटाखे चलाने से एक घटना हो गई। मुंबई के बांद्रा इलाके में 12 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। वहीं, अब हाल ही में इस घटना पर बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और बिल्डिंग के सामने पटाखे फोड़ने पर अपनी भड़ास निकाली है।
विक्की-कटरीना ने रखा बेटे का बेहद खास नाम, साथ ही शेयर की पहली झलक
बॉवीवुड एक्टर्स विक्की और कटरीना के घर 7 नवंबर 2025 को बेटे ने जन्म लिया। बी- टाउन के न्यू मॉम- डैड ने अभी तक अपने बेटे को लाइमलाइट से दूर रखा। कपल ने अब अपने न्यू बॉर्न बेबी की पहली झलक इंस्टाग्राम पर शेयर करते की है। इसी के साथ उन्होंने बेटे के नाम का खुलासा भी किया है।
'डेमनेशन' के मशहूर निर्माता बेला टार का निधन, 70 की उम्र में इस दुनिया को कहा अलविदा
हंगरी के मशहूर और प्रभावशाली फिल्म निर्देशक बेला टार अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका मंगलवार को 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और मंगलवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि अकादमी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में की गई, जिससे उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।
नीता अंबानी के इवेंट में हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड से कराई अमिताभ बच्चन की मुलाकात
नीता अंबानी ने 5 जनवरी को भारत के विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सम्मान के लिए ‘यूनाइटेड इन ट्रायम्फ’ कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां खेल जगत से लेकर बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। वहीं, इस कार्यक्रम में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड व मॉडल माहिका शर्मा के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी लेडीलव की मुलाकात दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन से भी कराई। इस दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
लंबे समय बाद काम पर लौटीं कंगना रनौत, शुरू की 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग
बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नए साल में अपनी नई फिल्म की शूटिंग का ऐलान कर दिया है। लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बनाए रखने के बाद एक्ट्रेस फिर से बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं। कंगना ने अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग शुरू कर दी है। हाल ही में फिल्म के सेट से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस फिर से एक्साइटड हो गए हैं।
मोहनलाल की Drishyam 3 की रिलीज डेट का ऐलान, अजय देवगन के हिंदी रीमेक से 6 महीने पहले पर्दे पर देगी दस्तक
मलयालम सिनेमा की सबसे चर्चित फ्रेंचाइज़ी ‘दृश्यम’ के बाद अब फैंस को ‘दृश्यम 3’ का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने फैंस को तसल्ली देते हुए मोहनलाल स्टारर ‘दृश्यम 3’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। खास बात ये है कि यह फिल्म अजय देवगन के हिंदी रीमेक से करीब छह महीने पहले रिलीज होगी।
पिता की गोद से यादों के फ्रेम तक: बाबिल ने शेयर किए पापा संग बिताए पल, जयंती पर दिया इरफान खान को खास ट्रिब्यूट
बॉलीवुड के महान और बेहद संजीदा एक्टर इरफान खान की आज 59वीं जयंती है। इस खास मौके पर उनके चाहने वाले, फैंस और फिल्म जगत से जुड़े लोग उन्हें भावुक अंदाज में याद कर रहे हैं। इरफान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी और किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इसी कड़ी में उनके बेटे और एक्टर बाबिल खान ने भी अपने पिता को याद करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट साझा किया है।
मैं विवाह करूंगी..श्रद्धा कपूर ने अपनी शादी को लेकर किया ऐलान! फैंस हुए एक्साइटेड
बॉलीवुड गलियारों में काफी समय से एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के अफेयर की खबरें सुनने को मिलती रही हैं। हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। वहीं, अब एक बार फिर श्रद्धा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ डेटिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात उनकी शादी तक पहुंच गई है।
24 साल की श्रीलीला ने 3 बच्चों को गोद लेने पर तोड़ी अपनी चुप्पी, कहा- इस जर्नी को हमेशा प्राइवेट रखना चाहती थीं
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला न सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है, बल्कि एनर्जेटिक डांस और खूबसूरती से भी फैंस का दिल जीतती है। शायद आप जानते हों कि 24 साल की श्रीलीला तीन बच्चों की मां भी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने बच्चों के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वह अपने बिजी शेड्यूल के बीच बच्चों की जिम्मेदारी कैसे निभाती हैं।
पत्नी बिपाशा के बर्थडे पर करण सिंह ग्रोवर का हार्ट टचिंग पोस्ट, कहा-मेरी दुनिया की सबसे प्यारी शख्सियत..
एक्ट्रेस बिपाशा बसु और एक्टर करण सिंह ग्रोवर बॉलीवुड सबसे चर्चित और पावर कपल्स में से एक हैं। दोनों हमेशा ही अपने गहरे बॉन्ड और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के लिए फैंस का दिल जीतते नजर आते हैं। आज 7 जनवरी को बिपाशा बसु अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं और इस खास दिन को उनके पति करण सिंह ग्रोवर ने बेहद यादगार बना दिया।
चेहरे पर गुस्सा, आंखों में तीखापन..'मां इनति बंगारम' से सामंथा रुथ प्रभु का फर्स्ट लुक आउट
साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु वह जल्द ही एक्शन और ड्रामा से भरपूर नई तेलुगु फिल्म ‘मां इनति बंगारम’ में नजर आएंगी। हाल ही में फिल्म से एक्ट्रेस का पहला लुक सामने आया है, जिसे देखकर फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया है।