'धुरंधर' की सक्सेस के बीच बगलामुखी मंदिर दर्शन करने पहुंचे डायरेक्टर आदित्य धर, पत्नी यामी गौतम संग लिया आशीर्वाद

मुंबई. फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई उनकी यह फिल्म अब तक 1200 से अधिक का कारोबार कर चुकी है और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर इसकी आंधी चल रही है। वहीं, कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही धुरंधर के एक महीने पूरे होने पर फिल्म डायरेक्टर अपनी पत्नी व एक्ट्रेस यामी गौतम संग कांगड़ा स्थित प्राचीन बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। कपल की यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।



सामने आई तस्वीर में देखा जा सकता है कि आदित्य धर और यामी गौतम मंदिर परिसर में बेहद सादगी भरे और शांत अंदाज में नजर आए।पारंपरिक परिधान में सजे इस कपल ने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार व भविष्य की कामयाबी के लिए प्रार्थना की।

हिमाचल प्रदेश से यामी गौतम का खास जुड़ाव रहा है और वह अक्सर अपने गृह राज्य की आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करती नजर आती हैं। वहीं आदित्य धर भी सफलता के हर अहम पड़ाव पर आध्यात्मिक स्थलों पर पहुंचकर आशीर्वाद लेना पसंद करते हैं। मां बगलामुखी मंदिर को शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में इस मंदिर में उनकी मौजूदगी को नई ऊर्जा और सकारात्मक शुरुआत से जोड़कर देखा जा रहा है।

बता दें, आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ ने महज 31 दिनों में दुनियाभर में 1207 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ ओवरसीज मार्केट में भी शानदार कारोबार किया, जिससे इसकी कुल वर्ल्डवाइड कमाई में तेजी से इजाफा हुआ। इसी के साथ फिल्म ने कन्नड़ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर ‘केजीएफ चैप्टर 2’ के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है और उन चुनिंदा फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।