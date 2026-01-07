Main Menu

मोहनलाल की Drishyam 3 की रिलीज डेट का ऐलान, अजय देवगन के हिंदी रीमेक से 6 महीने पहले पर्दे पर देगी दस्तक

Edited By suman prajapati, Updated: 07 Jan, 2026 12:48 PM

mohanlal starrer drishyam 3 release date announced

मलयालम सिनेमा की सबसे चर्चित फ्रेंचाइज़ी ‘दृश्यम’ के बाद अब फैंस को ‘दृश्यम 3’ का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने फैंस को तसल्ली देते हुए मोहनलाल स्टारर ‘दृश्यम 3’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। खास बात ये है कि यह फिल्म अजय...

मुंबई. मलयालम सिनेमा की सबसे चर्चित फ्रेंचाइज़ी ‘दृश्यम’ के बाद अब फैंस को ‘दृश्यम 3’ का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने फैंस को तसल्ली देते हुए मोहनलाल स्टारर ‘दृश्यम 3’ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। खास बात ये है कि यह फिल्म अजय देवगन के हिंदी रीमेक से करीब छह महीने पहले रिलीज होगी।
 
रिपोर्ट के अनुसार, एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान बात करते हुए जीतू जोसेफ ने इसकी रिलीज डेट से पर्दा हटाया और बताया कि ‘दृश्यम 3’ अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले मेकर्स समर 2026 की रिलीज की बात कर रहे थे।

PunjabKesari

 

डायरेक्टर के अनुसार,' दृश्यम एक ऐसी फिल्म है, जिसने सालों तक बहुत से लोगों को इंफ्लुएंस किया है। लोगों को इससे काफी उम्मीदें भी हैं और अब मैं कहता हूं कि लोगों को इसे किसी बड़ी उम्मीद के बिना देखना चाहिए। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी।'

पहले माना जा रहा था कि दोनों फिल्में साथ रिलीज होंगी, लेकिन ऐसा नही है। मलयालम वाली 'दृश्यम 3' अप्रैल के पहले हफ्ते में रिलीज होगी और इसके 6 महीने बाद थिएटर्स में अजय देवगन की 'दृश्यम 3' रिलीज की जाएगी।

