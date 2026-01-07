पिता की गोद से यादों के फ्रेम तक: बाबिल ने शेयर किए पापा संग बिताए पल, जयंती पर दिया इरफान खान को खास ट्रिब्यूट

बॉलीवुड के महान और बेहद संजीदा एक्टर इरफान खान की आज 59वीं जयंती है। इस खास मौके पर उनके चाहने वाले, फैंस और फिल्म जगत से जुड़े लोग उन्हें भावुक अंदाज में याद कर रहे हैं। इरफान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी और किरदार आज भी लोगों...

मुंबई. बॉलीवुड के महान और बेहद संजीदा एक्टर इरफान खान की आज 59वीं जयंती है। इस खास मौके पर उनके चाहने वाले, फैंस और फिल्म जगत से जुड़े लोग उन्हें भावुक अंदाज में याद कर रहे हैं। इरफान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी और किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इसी कड़ी में उनके बेटे और एक्टर बाबिल खान ने भी अपने पिता को याद करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट साझा किया है।

बाबिल ने साझा की पिता संग यादें

बाबिल खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इरफान खान के साथ जुड़ी दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। पहली तस्वीर उनके बचपन की है, जिसमें बाबिल अपने पिता के साथ बिस्तर पर लेटे नजर आ रहे हैं। इस फोटो में दोनों सोते हुए दिखाई देते हैं और माहौल बेहद सादा और घरेलू है। तस्वीर में बाबिल अपने पिता के ऊपर पैर फैलाए हुए हैं, जो उनके बीच के बेफिक्र और प्यार भरे रिश्ते को दर्शाता है।





वहीं दूसरी तस्वीर हाल के समय की है, जिसमें बाबिल और इरफान आमने-सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में बाबिल बड़े हो चुके हैं और पिता-पुत्र के रिश्ते की गहराई साफ झलकती है।

इन तस्वीरों के साथ बाबिल ने कैप्शन में लिखा- ‘आपकी तस्वीरें। मेरी तस्वीरें। (मैं उन पर कूदने और उनकी पीठ पर सो जाने से पहले ‘सोफा मोड एक्टिवेटेड’ कहता था)।’



फैन द्वारा बनाए गए वीडियो को किया री-शेयर

तस्वीरों के अलावा बाबिल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फैन पेज द्वारा तैयार किया गया वीडियो भी री-शेयर किया। इस वीडियो में इरफान खान के फिल्मी सफर की झलक दिखाई गई है, जिसमें उनके अलग-अलग किरदारों के दृश्य शामिल हैं। वीडियो की शुरुआत इरफान खान की आवाज से होती है, जिसमें वह कहते हैं कि वह आज लोगों के साथ हैं भी और नहीं भी। इसके बाद धीमे संगीत के साथ उनकी फिल्मों के यादगार सीन सामने आते हैं, जो दर्शकों को भावुक कर देते हैं।

इरफान खान का फिल्मी सफर

इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1988 में आई फिल्म ‘सलाम बॉम्बे’ में एक छोटे से किरदार से की थी। इसके बाद उन्होंने लगभग तीन दशकों तक हिंदी सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। इरफान ने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए, जिन्हें आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं।

53 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

लंबे समय तक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के बाद 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान का निधन हो गया। वह केवल 53 वर्ष के थे। उनका जाना फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। हालांकि वह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों, उनकी आवाज और उनके किरदारों के जरिए वह हमेशा जिंदा रहेंगे।