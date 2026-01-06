Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • माता की चौकी वाले वीडियो पर सुधा चंद्रन ने तोड़ी चुप्पी, कियारा ने फैंस को दिखाई बेटी की पहली झलक..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

माता की चौकी वाले वीडियो पर सुधा चंद्रन ने तोड़ी चुप्पी, कियारा ने फैंस को दिखाई बेटी की पहली झलक..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 06 Jan, 2026 06:13 PM

read top news from entertainment world

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने हाल ही में अपने माता की चौकी वाले वायरल वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को भाग्यशाली आत्मा भी बताया। वहीं, एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भले ही अब तक अपनी लाडली...

मुंबई.टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने हाल ही में अपने माता की चौकी वाले वायरल वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को भाग्यशाली आत्मा भी बताया। वहीं, एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भले ही अब तक अपनी लाडली का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया है।लेकिन हाल ही में सारायाह की एक हल्की सी झलक दिखा दी है, जिसे देख उनके फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..



'किसी की भक्ति का..माता आने के वीडियो पर ट्रोल करने वालों को सुधा चंद्रन का करारा जवाब 
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन इन दिनों खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल, हाल ही में माता की चौकी से सुधा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन पर माता रानी आ गई थीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद किसी ने उनका मजाक उड़ाया तो किसी ने पब्लिसिटी स्टंट का नाम दिया। अब सोशल मीडिया पर हो रही तरह-तरह की बातों के बीच खुद सुधा चंद्रन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है।
  

 
‘मैं और मेरी मिनी..Kiara ने फैंस को दिखाई लाडली की पहली झलक

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने पिछले साल जुलाई में अपने पहले बच्चे यानी एक प्यारी सी बेटी सारायाह का स्वागत किया था, जो अब करीब साढ़े पांच महीने की हो गई है। हालांकि, कियारा ने अब तक अपनी लाडली का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच एक्ट्रेस ने हाल ही में सारायाह की एक हल्की सी झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसे देख उनके फैंस एक्साइटेड हो गए हैं।

 

नए साल में पहली बार महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं निम्रत कौर

और ये भी पढ़े


एक्ट्रेस निम्रत कौर अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर अक्सर धार्मिक स्थानों पर दर्शन के लिए जाती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने नए साल 2026 की अपनी पहली अध्यात्मिक यात्रा की। निम्रत कौर को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में देखा गया, जहां वह पूरी भक्ति भावना से आरती में शामिल हुईं। इस दौरान का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
 
 हाथों में हाथ थामे हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका संग इवेंट में मारी एंट्री 
एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक के एक्स पति व जाने माने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों मॉडल माहिका शर्मा के प्यार में हैं। वो कई बार सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड संग फोटोज शेयर कर अपने रिलेशनशिप पर मुहर लगा चुके हैं। वहीं, हाल ही में एक लेटेस्ट इवेंट में स्पॉट हुए इस कपल की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है, जहां माहिका और हार्दिक ट्विनिंग कर पहुंचे। कपल की इन तस्वीरों की सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है।


 
मुंबई की जहरीली हवा में हिना खान का सांस लेना हुआ मुश्किल
दिल्ली के बाद मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) भी खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। लगातार हवा की गिरती क्वालिटी के साथ जन-जीवन काफी प्रभावित हो रहा है। जहरीली हवा में लोगों का दम घुट रहा है। मुंबई में हवा की इस भयानक स्थिति पर हिना खान ने चिंता जताई है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वह बढ़ते पॉल्यूशन की समस्या से परेशान हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।



आपकी सीख हमेशा साथ रहेंगी..अर्जुन बिजलानी ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, दिवंगत ससुर से किया ये वादा

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के परिवार पर नए साल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक्टर के ससुर और उनकी पत्नी नेहा के पिता का 1 जनवरी को निधन हो गया था, जिसके बाद से अभी भी उनका परिवार शोक में डूबा हुआ है। वहीं, अर्जुन अपने ससुर के बेहद क्लोज थे और उनकी मौत के गम से उबर नहीं पा रहे हैं। हाल ही ही में उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए उन्हें याद किया है।

 

बिग बॉस 17 फेम रैपर खानजादी अस्पताल में भर्ती, हाथ में IV ड्रिप देख चिंता में पड़े फैंस

‘बिग बॉस 17’ से पहचान बनाने वाली रैपर खानजादी, जिन्हें असली नाम से फ़िरोज़ा खान भी जाना जाता है, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। खानजादी ने अस्पताल से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर उनके फैंस काफी चिंतित हो गए हैं। हालांकि, उन्होंने यह खुलासा नहीं किया है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है।


पेट में एक अजीब सी घबराहट हुई..फातिमा ने ऊंचे पहाड़ से नदी में लगाई छलांग, बताया-हिम्मत जुटाने में पूरे 20 मिनट लग गए
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इन दिनों मायानगरी से दूर विदेश में न्यू ईयर वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, जहां से वे अपने लेटस्ट तस्वीरें व वीडियो शेयर कर फैंस का दिल जीत रही हैं। इसी बीच हाल ही में फातिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर साहस का एक नया वीडियो शेयर किया और साथ ही अपना अनुभव भी बताया।
 
चट्टान से टकराने के बाद इस मशहूर एक्ट्रेस के दिमाग में लगी चोट
साल 2026 को शुरू हुए अब 6 दिन हो गए हैं, ऐसे में हर कोई अपने पुराने साल के एक्सपीरियंस और नए साल की अच्छी शुरुआत को लेकर बातें करता नजर आ रहा है। वहीं, हॉलीवुड एक्ट्रेस इवांगेलिन लिली के साथ 2025 में एक हादसा हुआ, जिसे वो कभी नहीं भुला सकतीं। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस को दी है। लिली ने एक वीडियो शेयर अपने दिमाग में चोट लगने की बात का खुलासा किया।  

 
'धुरंधर' की सक्सेस के बीच बगलामुखी मंदिर दर्शन करने पहुंचे डायरेक्टर आदित्य धर, पत्नी यामी गौतम संग लिया आशीर्वाद
फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई उनकी यह फिल्म अब तक 1200 से अधिक का कारोबार कर चुकी है और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर इसकी आंधी चल रही है। वहीं, कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही धुरंधर के एक महीने पूरे होने पर फिल्म डायरेक्टर अपनी पत्नी व एक्ट्रेस यामी गौतम संग कांगड़ा स्थित प्राचीन बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। कपल की यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!