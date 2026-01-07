Main Menu

मैं विवाह करूंगी..श्रद्धा कपूर ने अपनी शादी को लेकर किया ऐलान! फैंस हुए एक्साइटेड

मुंबई. बॉलीवुड गलियारों में काफी समय से एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के अफेयर की खबरें सुनने को मिलती रही हैं। हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। वहीं, अब एक बार फिर श्रद्धा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ डेटिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात उनकी शादी तक पहुंच गई है।

दरअसल, हाल ही में श्रद्धा कपूर अपने ज्वेलरी ब्रांड को इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वह वैलेंटाइन डे और ब्रेकअप पर हल्के-फुल्के अंदाज में बात करती नजर आईं। वीडियो में श्रद्धा ने कहा कि वैलेंटाइन डे के आसपास सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं और बजट खत्म होने की वजह से लोग महंगे गिफ्ट नहीं खरीद पाते, इसलिए उन्होंने खास वैलेंटाइन डे गिफ्ट तैयार किए हैं।

इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फैन ने उनसे सवाल कर लिया कि वह शादी कब करेंगी। आमतौर पर ऐसे सवालों से बचने वाली कई एक्ट्रेसेस के उलट, श्रद्धा ने इस सवाल का बेहद दिलचस्प और मजेदार जवाब दिया। उन्होंने लिखा, “मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी।” बस फिर क्या था, श्रद्धा का यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

 

 

फैंस ने लगा दी शादी के प्रपोजल्स की लाइन

श्रद्धा के इस जवाब के बाद फैंस और ज्यादा एक्साइटड हो गए। किसी ने उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया तो किसी ने लिखा कि अब ज्यादा इंतजार मत करवाइए। एक यूजर ने कमेंट किया, “मेरे साथ कर लो शादी,” तो दूसरे ने लिखा, “वो दिन कब आएगा, प्यारी स्त्री?” वहीं कुछ फैंस ने तो सीधे-सीधे उन्हें जल्दी दुल्हन बनने की सलाह दे डाली।

राहुल मोदी संग रिश्ते की चर्चा

बता दें, श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिलेशनशिप की अफवाहें तब तेज हुई थीं, जब साल 2024 में दोनों को मुंबई में एक साथ डिनर डेट पर देखा गया था। इसके बाद से ही दोनों के अफेयर की खबरें लगातार सामने आने लगीं। हालांकि, श्रद्धा ने अब तक अपने और राहुल के रिश्ते पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

बताते चले राहुल मोदी पेशे से एक लेखक हैं और उन्होंने ‘प्यार का पंचनामा 2’ और ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ जैसी सफल फिल्मों की कहानी और पटकथा लिखी है। इंडस्ट्री में उनका नाम एक टैलेंटेड राइटर के तौर पर जाना जाता है।

क्या जल्द बजेगी शहनाई?

श्रद्धा कपूर के शादी को लेकर दिए गए जवाब ने उनके फैंस की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं। हालांकि, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मजेदार जवाब सिर्फ हंसी-मजाक था या वाकई आने वाले समय में श्रद्धा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाली हैं। फिलहाल, फैंस बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब उनकी फेवरेट ‘स्त्री’ के घर शहनाई बजेगी।
 

