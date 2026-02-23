Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • इस ब्रांड के एंबेसडर बने रोहित शेट्टी, कहा- 'मुझे खुशी है मैं ऐसे उत्पाद से जुड़ा..

इस ब्रांड के एंबेसडर बने रोहित शेट्टी, कहा- 'मुझे खुशी है मैं ऐसे उत्पाद से जुड़ा..

Edited By suman prajapati, Updated: 23 Feb, 2026 03:34 PM

rohit shetty became brand ambassador of harpic bathroom cleaner

एक्टर रोहित शेट्टी अब तक फिल्मों और रियलिटी शोज के होस्ट बनकर लोगों का दिल जीतते थे। वहीं, अब वह नए ब्रांड के एंबेसडर भी बन गए हैं। हार्पिक ने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी को अपना नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया हैं।

मुंबई. एक्टर रोहित शेट्टी अब तक फिल्मों और रियलिटी शोज के होस्ट बनकर लोगों का दिल जीतते थे। वहीं, अब वह नए ब्रांड के एंबेसडर भी बन गए हैं। हार्पिक ने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी को अपना नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया हैं। 

हार्पिक ने अपने अब तक के सबसे उन्नत बाथरूम क्लीनिंग इनोवेशन न्यू हार्पिक बाथरूम अल्ट्रा क्लीनर–के लॉन्च की घोषणा की जो हार्पिक का सबसे बड़ा नवाचार है। यह उत्पाद सबसे जिद्दी और आम बाथरूम दागों को हटाने के लिए बनाया गया है, जिससे बाथरूम को अल्ट्रा क्लीन बनाया जा सके।

 

और ये भी पढ़े


वहीं, ब्रांड के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात करते हुए रोहित शेट्टी ने कहा, “मैं जानता हूं कि हार्पिक वर्षों से स्वच्छता का भरोसेमंद नाम रहा है। न्यू हार्पिक बाथरूम अल्ट्रा क्लीनर के साथ ब्रांड बाथरूम सफाई को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे उत्पाद से जुड़ा हूं जो मजबूत, भरोसेमंद और असली भारतीय घरों के लिए डिजाइन किया गया है।”
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!