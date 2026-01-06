Main Menu

समंदर किनारे बॉयफ्रेंड लुईस पुलमैन संग बांहों में बांहें डाले नजर आईं काया गर्बर, स्ट्रिंग बिकिनी में दिखा हॉट अवतार

Edited By suman prajapati, Updated: 06 Jan, 2026 06:04 PM

kaia gerber spotted with her boyfriend lewis pullman on the beach

मैक्सिको. काया गर्बर एक बार फिर अपने स्टाइलिश बीच लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिन वह अपने बॉयफ्रेंड लुईस पुलमैन के साथ मैक्सिको के लॉस काबोस में समुद्र किनारे नजर आईं। यह वही जगह है जहां उनके माता-पिता, सुपरमॉडल सिंडी क्रॉफर्ड और बिजनेसमैन रांडे गर्बर का आलीशान घर है। इस दौरान कपल का बेहद रोमांटिक अंदाज देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

PunjabKesari


24 साल की काया ने इस दौरान स्ट्रिंग बिकिनी पहने दिखीं, जिसमें वह काफी हॉट दिखीं।

PunjabKesari

वहीं लुईस पुलमैन, जो मशहूर अभिनेता बिल पुलमैन के बेटे हैं, कैमोफ्लॉज कैप पहने दिखे और हाथ में बीयर की बोतल थामे नजर आए।

PunjabKesari

बीच पर टहलते वक्त उनका फिट और मस्कुलर लुक सबका ध्यान खींचता दिखा।

PunjabKesari
बीच किनारे यह कपल एक दूजे की बांहों में बांहें डाले सैर करता दिखा और एक साथ बाथ लेते भी नजर आए। इस दौरान काया और लुईस अकेले नहीं, उनके फ्रेंड भी उनके साथ नजर आए।

PunjabKesari

 

बता दें, काया और लुईस के बीच उम्र का करीब नौ साल का अंतर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने दिसंबर 2024 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। दिलचस्प बात यह है कि इसी महीने काया ने एक्टर ऑस्टिन बटलर के साथ अपने तीन साल पुराने रिश्ते को खत्म किया था।

 
  

