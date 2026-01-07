लंबे समय बाद काम पर लौटीं कंगना रनौत, शुरू की 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नए साल में अपनी नई फिल्म की शूटिंग का ऐलान कर दिया है। लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बनाए रखने के बाद एक्ट्रेस फिर से बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं। कंगना ने अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नए साल में अपनी नई फिल्म की शूटिंग का ऐलान कर दिया है। लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बनाए रखने के बाद एक्ट्रेस फिर से बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं। कंगना ने अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग शुरू कर दी है। हाल ही में फिल्म के सेट से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस फिर से एक्साइटड हो गए हैं।

कंगना रनौत के साथ इस वीडियो में निर्देशक मनोज तापड़िया भी नजर आ रहे हैं। और दोनों इस क्लिप में टीम के साथ बात करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो के कंगना सीन की डिटेलिंग को समझने की कोशिश करती और ध्यान से सुनती नजर आ रही हैं। इस दौरान उनके साथ निर्देशक मनोज तापड़िया भी नजर आ रहे हैं और दोनों टीम के साथ बात करते दिख रहे हैं।

वीडियो शेयर करते हुए कंगना ने कैप्शन में लिखा- 'फिल्म सेट पर वापस आकर अच्छा लग रहा है।' वीडियो में कंगना ऑफ व्हाइट सूट में नजर आ रही हैं।



बता दें, फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की घोषणा कंगना रनौत ने 'इमरजेंसी' की रिलीज के आसपास की थी, लेकिन इसके बाद वह राजनीति में व्यस्त हो गईं। अब आखिरकार महीनों बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें वह अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन मनोज तापड़िया कर रहे हैं।

गौरतलब है कि कंगना को आखिरी बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था। इस फिल्म मे एक्टिंग के साथ ही एक्ट्रेस ने इसके निर्देशन और निर्माण की कमान भी संभाली थी। हालांकि, यह फिल्म सुपरफ्लॉप साबित हुई थी।

