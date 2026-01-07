24 साल की श्रीलीला ने 3 बच्चों को गोद लेने पर तोड़ी अपनी चुप्पी, कहा- इस जर्नी को हमेशा प्राइवेट रखना चाहती थीं

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला न सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है, बल्कि एनर्जेटिक डांस और खूबसूरती से भी फैंस का दिल जीतती है। शायद आप जानते हों कि 24 साल की श्रीलीला तीन बच्चों की मां भी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने बच्चों के बारे...

मुंबई. साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला न सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है, बल्कि एनर्जेटिक डांस और खूबसूरती से भी फैंस का दिल जीतती है। शायद आप जानते हों कि 24 साल की श्रीलीला तीन बच्चों की मां भी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने बच्चों के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वह अपने बिजी शेड्यूल के बीच बच्चों की जिम्मेदारी कैसे निभाती हैं।

हाल ही में एक इंटरव्यू में जब श्रीलीला से पूछा गया कि वह तीन बच्चों की जिम्मेदारी कैसे निभाती हैं तो उन्होंने कहा कि पब्लिक फिगर की हर अच्छी चीज को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। यही वजह है कि वो अपनी इस पर्सनल जर्नी को हमेशा प्राइवेट रखना चाहती थीं।

एक्ट्रेस ने बताया कि उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते है, लेकिन उनकी पूरी देखभाल हो रही है। वो चाहती हैं कि बच्चे उनके साथ रहें लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। इस विषय पर बात करते हुए वो इमोशनल हो गईं और बोलीं कि इस बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं और वो घबरा जाती हैं।



श्रीलीला ने कहा कि वो 'मां जैसी मां' नहीं हैं क्योंकि इसके पीछे एक अलग कहानी है। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को गोद लेने के पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि करियर की शुरुआत में, साल 2019 में कन्नड़ फिल्म ‘किस’ के दौरान उनके डायरेक्टर उन्हें एक आश्रम लेकर गए थे। वहीं बच्चों से उनकी मुलाकात हुई। बच्चे वहीं रहते हैं उनसे फोन पर बात होती है और वो अक्सर उनसे मिलने जाती हैं। ये बात काफी समय तक सीक्रेट रही लेकिन संस्था चाहती थी कि वो इस बारे में बोलें ताकि और लोग भी आगे आएं।

जब श्रीलीला सिर्फ 21 साल की थीं, तब उन्होंने दो स्पेशल बच्चों गुरु और शोभिता को गोद लिया। इसके तीन साल बाद एक्ट्रेस ने 2025 में एक नन्ही बच्ची का भी जिम्मा उठाया। सोशल मीडिया पर उसके साथ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था- “घर में नया सदस्य आया है, दिलों पर कब्जा और ढेर सारा प्यार।”



इंटरव्यू में श्रीलीला ने कहा कि उनके अंदर मां बनने का एहसास बहुत मजबूत है।वो अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल मां की तरह रखती हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि शायद इसी वजह से वो आज की जनरेशन के हिसाब से “आइडियल गर्लफ्रेंड” न हों क्योंकि वो सबको उसी तरह प्यार करती हैं जैसे उनकी मां उन्हें करती हैं।

वर्कफ्रंट पर श्रीलीला

वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2025 में श्रीलीला ‘रॉबिनहुड’, ‘जूनियर’ और ‘मास जथारा’ जैसी फिल्मों में नजर आईं। इससे पहले 2024 में वह ‘पुष्पा 2: द रूल’ के गाने ‘किसिक’ से खूब सुर्खियों में आई थीं। अब श्रीलीला जल्द ही तमिल फिल्म ‘परासक्ती’ से तमिल सिनेमा में डेब्यू करेंगी। इसके अलावा वो जल्द ही हिंदी फिल्मों में भी नजर आएंगी जहां वो अनुराग बसु की फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ दिखेंगी।

