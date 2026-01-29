Main Menu

'उसके पेशाब में खून आया..जब बेटे के कैंसर के बारे में सुन टूट गए थे इमरान हाशमी, कहा-मेरी दुनिया 12 घंटों के भीतर उलट गई

Edited By suman prajapati, Updated: 29 Jan, 2026 11:40 AM

पर्दे पर लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर इमरान हाशमी रियल लाइफ में बड़े फैमिली मैन हैं। वे अपने परिवार, बीवी और बच्चों की खुशियों का खूब ध्यान रखते हैं। इमरान की लाइफ में एक पल ऐसा भी आया था, जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया था। आज भी उस पल को याद कर एक्टर...

मुंबई. पर्दे पर लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर इमरान हाशमी रियल लाइफ में बड़े फैमिली मैन हैं। वे अपने परिवार, बीवी और बच्चों की खुशियों का खूब ध्यान रखते हैं। इमरान की लाइफ में एक पल ऐसा भी आया था, जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया था। आज भी उस पल को याद कर एक्टर सहम जाते हैं। वहीं, हाल ही में इमरान अपने जीवन के उस दर्दनाक पल के बारे में बात की।

हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के साथ बातचीत के दौरान इमरान हाशमी ने बताया, 'मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर वह था जब 2014 में मेरा बेटा बीमार पड़ गया। और मैं उस दौर को शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। यह 5 साल तक चला। मेरी जिंदगी एक ही दोपहर में बदल गई।'

PunjabKesari

एक्टर ने कहा, '13 जनवरी को हम ब्रंच के लिए गए थे। हम अपने बेटे के साथ पिज्जा खा रहे थे। पहला लक्षण उसी टेबल पर रगड़ने से सामने आया। उसके पेशाब में खून आया। अगले 3 घंटों में हम डॉक्टर के क्लिनिक में थे। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को कैंसर है। आपको अगले दिन ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन करवाना होगा। और फिर आपको कीमोथेरेपी करवानी होगी। तो मेरी पूरी दुनिया 12 घंटों के भीतर उलट गई।'
 

 

इमरान ने बताया कि उस दौर को और भी कठिन बनाने वाली बात यह थी कि आखिरकार जिंदगी फिर से सामान्य लगने लगी थी। सब कुछ स्थिर और अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, 'आप कह सकते हैं कि जीवन का एक सुनहरा दौर आ गया है। और ऐसा लग रहा था कि अब मैंने इसे पा लिया है। मैंने जीवन पर कंट्रोल कर लिया है। फिर अचानक आपको एक जोरदार झटका लगता है। ऐसा होता है। अगले पांच साल अस्पताल के चक्कर, इलाज और लगातार चिंता से भरे रहे।

एक्टर ने कहा कि उन 5 सालों ने उन्हें सिखाया कि वास्तव में क्या मायने रखता है। उस अनुभव ने उन्हें एक किताब लिखने के लिए भी प्रेरित किया ताकि वे उन माता-पिता की मदद कर सकें जो इसी तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं। अब उनका बेटा स्वस्थ है और अच्छा कर रहा है, लेकिन इमरान आज भी उस पल को याद कर कांप जाते हैं।
 
काम की बात करें तो इमरान हाशमी फिलहाल नई सीरीज 'तस्करी' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए तारीफें बटोर रहे हैं।

