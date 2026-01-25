Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला..11वीं सालगिरह पर सोहा ने यूं जाहिर किया पति के लिए प्यार, शेयर किया खास पलों का वीडियो

ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला..11वीं सालगिरह पर सोहा ने यूं जाहिर किया पति के लिए प्यार, शेयर किया खास पलों का वीडियो

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Jan, 2026 04:38 PM

soha ali khan expressed her love for husband kunal khemu on their anniversary

बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और सादगी भरे कपल्स में शुमार सोहा अली खान और कुणाल खेमू की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। 25 जनवरी को ये कपल अपनी 11वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके को और भी यादगार बनाते हुए सोहा अली खान ने अपने पति कुणाल खेमू के लिए एक बेहद भावुक...

मुंबई. बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और सादगी भरे कपल्स में शुमार सोहा अली खान और कुणाल खेमू की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। 25 जनवरी को ये कपल अपनी 11वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके को और भी यादगार बनाते हुए सोहा अली खान ने अपने पति कुणाल खेमू के लिए एक बेहद भावुक और प्यार से भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

सोहा का दिल छू लेने वाला एनिवर्सरी पोस्ट

सोहा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुणाल खेमू के बीते कई सालों के खूबसूरत पल नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में कुणाल कभी मुस्कुराते हुए, कभी मस्ती भरे अंदाज में तो कभी बेहद सिंपल और सादे रूप में दिखाई देते हैं। वीडियो को और खास बनाने के लिए सोहा ने बैकग्राउंड में साल 1977 की फिल्म ‘हम किसी से कम नहीं’ का मशहूर गाना ‘ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना’ इस्तेमाल किया है, जो वीडियो के साथ एक अलग ही एहसास जोड़ देता है।

 

और ये भी पढ़े

सोहा ने लिखा इमोशनल मैसेज

वीडियो के साथ सोहा ने कैप्शन में लिखा- "मुझे हमेशा से पता था कि कुणाल सबसे अलग हैं। 11 साल पहले हम दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था और आज भी मुझे लगता है कि ये कदम उठाने का फैसला मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला है। हमारा रिश्ता समय के साथ और मजबूत हुआ है। हैप्पी एनिवर्सरी, मेरे कुणाल।"
सोहा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इस पर रिएक्ट करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं।

कैसे शुरू हुई सोहा और कुणाल की लव स्टोरी

अगर सोहा अली खान और कुणाल खेमू की प्रेम कहानी की बात करें, तो दोनों की पहली मुलाकात साल 2009 में फिल्म ‘ढूंढते रह जाओगे’ के सेट पर हुई थी। उस वक्त दोनों अपने-अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और रिश्ते को लेकर ज्यादा आगे नहीं बढ़े। हालांकि समय के साथ चीजें बदलीं। इसके बाद फिल्म ‘निन्यानवे’ की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और एक-दूसरे को समझने का मौका मिला। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई, जो धीरे-धीरे गहरे भरोसे और प्यार में बदल गई।  कुछ समय तक एक-दूसरे को जानने और साथ रहने के बाद सोहा और कुणाल ने 25 जनवरी 2015 को मुंबई में शादी कर ली। उनकी शादी बेहद सादगी से हुई थी, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!