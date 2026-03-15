34 साल की सान्या मल्होत्रा ने मुंबई में खरीदा घर, सिर पर कलश रख पूरे विधि-विधान से किया गृह प्रवेश, देखें खूबसूरत तस्वीरें

जिंदगी में अपनी कमाई के दम पर घर खरीदना किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं होता। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने हाल ही में अपना ऐसा ही ड्रीम पूरा कर लिया है। 34 वर्षीय सान्या ने मुंबई में नया घर खरीदा है, जिसकी जानकारी उन्होंने...

मुंबई. जिंदगी में अपनी कमाई के दम पर घर खरीदना किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं होता। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने हाल ही में अपना ऐसा ही ड्रीम पूरा कर लिया है। 34 वर्षीय सान्या ने मुंबई में नया घर खरीदा है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी है। साथ ही उन्होंने नए घर में प्रवेश की झलकिया भी शेयर की हैं, जिन्हें देख फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं।





सान्या मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नए घर की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- ''हर हर महादेव 🙏🏽✨ सालों तक सपने देखना, काम करना, सीखना और आगे बढ़ना। इस घर की हर दीवार मुझे याद दिलाएगी कि सब्र और विश्वास का नतीजा कितना सुंदर हो सकता है। और इन सबके बीच मेरे परिवार और दोस्तों का भरोसा हमेशा मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा।''



उन्होंने आगे लिखा- ''यह सिर्फ एक घर से कहीं ज़्यादा है। यह मेरे सफर का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे घर में आपका स्वागत है।''



इन तस्वीरों में सान्या मल्होत्रा के चेहरे पर नए घर में प्रवेश करने की अलग ही खुशी देखने को मिल रही हैं।

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सान्या ने पिंक और गोल्डन कलर की चेक साड़ी पहनकर अपने घर में प्रवेश किया।





उन्होंने सिर पर कलश रख पंडित द्वारा पूरे विधि-विधान से घर में एंट्री की। इस दौरान उनके घरवाले भी मौजूद रहे।



सोशल मीडिया पर सान्या की ये तस्वीरें आते ही वायरल हो गईं। फैंस और सेलेब्स ने जमकर उन्हें बधाइयां दीं।





वर्कफ्रंट पर सान्या मल्होत्रा

काम की बात करें तो सान्या मल्होत्रा जल्द ही अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' में नजर आएंगी। यह फिल्म 22 मई को रिलीज होने की उम्मीद है। इसके अलावा सान्या के पास फिल्म 'टोस्टर' भी है, जिसमें वह एक्टर राजकुमार राव के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।