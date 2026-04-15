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जून में रिलीज होगी राम चरण स्टारर 'पेड्डी', बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए है पूरी तरह तैयार

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 15 Apr, 2026 06:06 PM

ram charan starrer peddi will release in june

हर नए अपडेट के साथ 'पेड्डी' को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  हर नए अपडेट के साथ 'पेड्डी' को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। अब, फिल्म को पूरी तरह से परफेक्ट बनाने के लिए तकनीशियनों और पोस्ट-प्रोडक्शन टीम को थोड़ा और समय देने के मकसद से मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। नई रिलीज डेट का खुलासा जल्द ही किया जाएगा!

'पेड्डी' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, जिसमें ग्लोबल स्टार राम चरण मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। जब से इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है, फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री में भी इसे लेकर काफी चर्चा है। हाल ही में 'पेड्डी पहलवान' को रिलीज किया गया था, जिसमें राम चरण का एक बिल्कुल अलग अवतार देखने को मिला और इसे हर तरफ से जबरदस्त प्यार मिला।

​फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है, लेकिन काम का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी बाकी है। बेहतरीन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस (थिएटर का अनुभव) देने के लिए, मेकर्स ने तकनीशियनों और पोस्ट-प्रोडक्शन टीम को थोड़ा और समय देने का फैसला किया है। नतीजतन, रिलीज की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है।

​सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए, टीम ने दर्शकों के साथ एक नोट शेयर किया और रिलीज डेट टालने की घोषणा की। उन्होंने लिखा:

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​हम अपने दर्शकों को सबसे बेहतरीन अनुभव देना चाहते हैं।

​#PEDDI जून में सिनेमाघरों में ❤‍🔥

 

 

 

 

 

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'पेड्डी' का हर एक अपडेट इसे साल की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में ऊपर ले जा रहा है। इसके पहले टीज़र ने ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, जिसने फिल्म की दमदार कहानी की एक झलक दी और दर्शकों के बीच जबरदस्त माहौल बना दिया। तब से अब तक जो भी सामने आया है, चाहे वो "चिकिरी चिकिरी" और "राय राय रा रा" जैसे गाने हों या फिर फिल्म के पोस्टर्स, सबने कमाल कर दिया है। हर चीज़ ने दर्शकों को 'पेड्डी' की दुनिया से बहुत ही दिलचस्प तरीके से जोड़ा है। यह बिना किसी फालतू शोर-शराबे के, सिर्फ अच्छे कंटेंट की असली जीत है।

​'पेड्डी' के पहले सिंगल "चिकिरी चिकिरी" ने रिलीज होते ही काफी हलचल पैदा कर दी थी। लोगों को इसका फ्रेश वाइब और ए.आर. रहमान का वो खास अंदाज़ बहुत पसंद आया। यह गाना तुरंत लोगों से कनेक्ट हो गया और सभी प्लेटफॉर्म्स पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है, जो फिल्म के म्यूज़िक को लेकर बढ़ते क्रेज को साफ दिखाता है।

इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए, मेकर्स ने फिल्म का दूसरा ट्रैक 'राय राय रा रा' रिलीज किया, जो एक हाई-एनर्जी गाना है और इसने आते ही इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच लिया। इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 47 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिससे फैंस के बीच फिल्म की रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है।

​बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित 'पेड्डी' में राम चरण टाइटल रोल में हैं, उनके साथ शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू अहम किरदारों में नजर आएंगे। वेंकट सतीश किलारु द्वारा उनके बैनर वृद्धि सिनेमा के तहत और मशहूर प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स के सहयोग से बनी यह फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है।

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