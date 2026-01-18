'मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं..'कम्यूनल' विवाद पर एआर रहमान ने दी सफाई, कहा- मैंने हमेशा देश की सेवा..

ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान इन दिनों अपने एक बयान को लेकर विवादों का सामने कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पिछले 8 वर्षों में पावर शिफ्ट हुआ है, जहां गैर-क्रिएटिव लोग फैसले ले रहे हैं, और यह कम्यूनल थिंग भी हो सकता है।'...

मुंबई. ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान इन दिनों अपने एक बयान को लेकर विवादों का सामने कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पिछले 8 वर्षों में पावर शिफ्ट हुआ है, जहां गैर-क्रिएटिव लोग फैसले ले रहे हैं, और यह कम्यूनल थिंग भी हो सकता है।' उनके इस बयान पर विवाद शुरू हो गया था और तमाम सितारों ने इसे गलत बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं, अब सिंगर ने एक वीडियो बनाकर अपने उस बयान पर सफाई दी है।

एआर रहमान ने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने म्यूजिक के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होेंने 'मां तुझे सलाम/वंदे मातरम' की क्लिप भी दिखाई। वीडियो में उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से उनका घर और एक टीचर है। म्यूजिक हमेशा से ही हमारे कल्चर से जुड़ने, उसे सेलिब्रेट करने और उससे कनेक्ट करने का मेरा जरिया रहा है। भारत मेरा घर, मेरा गुरु और मेरी प्रेरणा है। मैं समझता हूं कि कई बार आपके इरादों को गलत समझा जा सकता है। लेकिन मेरा मकसद हमेशा से ही सेवा करना रहा है। मैंने कभी किसी किसी को दुख पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझी जाएगी।'





संगीतकार ने आगे कहा, 'मैं भारतीय होने पर खुद को धन्य मानता हूं, क्योंकि इससे मुझे एक ऐसी जगह बनाने का मौका मिलता है, जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है और बहुसांस्कृतिक आवाजों का जश्न मनाया जाता है।'



आखिर में उन्होंने कहा कि वह इस राष्ट्र के आभारी है और संगीत के प्रति कमिटेड हैं, जो अतीत का सम्मान करता है।