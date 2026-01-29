Main Menu

अजित पवार के संस्कार में पहुंचे रितेश देशमुख, नम आंखों से दी विदाई

Edited By suman prajapati, Updated: 29 Jan, 2026 01:33 PM

riteish deshmukh attended ajit pawar funeral and bid farewell with teary eyes

28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया, जिसके बाद पूरा देश गमगीन हैं। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स और आम लोगों ने उन्हें याद करते हुए दुख हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की।...

मुंबई.  28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया, जिसके बाद पूरा देश गमगीन हैं। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स और आम लोगों ने उन्हें याद करते हुए दुख हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, आज 29 जनवरी 2026 को ‘दादा’ पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके दोनों बेटों जय पवार और पार्थ पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच एक्टर रितेश देशमुख भी शामिल हुए।


अजीत पवार की अंतिम यात्रा एक भव्य और सजे-धजे रथ में निकाली गई। फूलों से सजे इस रथ पर उनकी तस्वीर लगी थी और उस पर लिखा था- ‘स्वर्गीय अजीतदादा पवार अमर रहें’। सुबह करीब 9 बजे यह यात्रा विद्या प्रतिष्ठान परिसर (गदिमा) से शुरू हुई और शहर के प्रमुख इलाकों से गुजरती हुई आगे बढ़ी, ताकि आम लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में संपन्न हुआ।

एक्टर रितेश देशमुख भी विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचे और उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। रितेश ने शांत भाव से कुछ पल वहां बिताए और परिवार के प्रति संवेदना जताई।

 

नंदामुरी बालकृष्ण के दामाद नारा लोकेश भी हुए शामिल

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश भी बारामती पहुंचकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नारा लोकेश साउथ सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण के बड़े दामाद हैं और उन्होंने नंदामुरी ब्रह्माणी से विवाह किया है। उनके एक बेटे नारा देवांश हैं। लोकेश की मौजूदगी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी।

विमान दुर्घटना में हुआ था पवार का निधन

बुधवार को बारामती एयरपोर्ट के पास हुए एक विमान हादसे में अजित पवार का दुखद निधन हो गया था। वे जिला परिषद चुनाव से जुड़ी एक जनसभा में शामिल होने जा रहे थे। इस हादसे ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया।

