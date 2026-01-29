नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे मयूर पटेल, 4 कारों में मारी टक्कर, FIR दर्ज

कन्नड़ एक्टर मयूर पटेल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर ने नशे की हालत में चूर होकर सड़क हादसे को अंजाम दे दिया। उन्होंने नशे की हालत में लापरवाही से फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाते हुए खड़ी 4 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में...

मुंबई. कन्नड़ एक्टर मयूर पटेल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर ने नशे की हालत में चूर होकर सड़क हादसे को अंजाम दे दिया। उन्होंने नशे की हालत में लापरवाही से फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाते हुए खड़ी 4 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई शख्स घायल नहीं हुआ। हालांकि, इस मामले में एक्टर के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हो गई है।



मयूर पटेल ने नशे में धुत जिस व्यक्ति की गाड़ी को टक्कर मारी उसी व्यक्ति ने एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने एक्टर की कार को जब्त कर लिया है।



रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा बेंगलुरु के सिलिकॉन सिटी के ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर कमांडो अस्पताल सिग्नल के पास हुआ। मयूर नशे में धुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और इस दौरान सिग्नल पर पीछे से खड़ी कारों में मयूर ने फॉर्च्यूनर से जोरदार टक्कर मार दी।



एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे के बाद हलासुरु ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और एक्टर को हिरासत में लेकर ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ टेस्ट करवाया। इस दौरान पता चला कि एक्टर ने शराब पी रखी थी।



रिपोर्ट्स यह भी हैं कि मयूर पटेल ने जिस व्यक्ति (श्रीनिवास) की गाड़ी को टक्कर मारी है, वो बुरी तरह तहस-नहस हो गई है। इसके बाद श्रीनिवास ने रोते हुए पुलिस से कहा- ‘मैंने एक हफ्ते पहले ही पत्नी के गहने गिरवी रखकर ये नई कार खरीदी थी। इसी कार को कंपनी में किराए पर चलाकर घर चला रहा था। 5 फरवरी को पहली किस्त देनी है। अगर कार खराब हो गई, तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा?’

वहीं पुलिस ने एक्टर की जिस कार को जब्त किया है उसका बीमा भी समाप्त हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने एक्टर की फॉर्च्यूनर गाड़ी को जब्त कर लिया है और हलासुरु ट्रैफिक स्टेशन में मामला दर्ज हो गया है।

