आखिर क्यों नेहा कक्कड़ ने काम, जिम्मेदारियों और रिश्तों से लिया ब्रेक? लिखा-मुझे दुनिया में आजादी से जीने दें

मुंबई. मधुर आवाज की मालिक बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ जो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ काफी अपडेट रहती हैं। नेहा अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और खुद से जुड़े लेटेस्ट पोस्ट शेयर करती रहती हैं। वहीं, हाल ही में नेहा ने अपने फैंस को एक छोटा सा झटका दिया है। सोशल मीडिया पर सिंगर ने हर चीज़ से ब्रेक का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया है। हालांकि, अब ये पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी है।

सोशल मीडिया पर काम से ब्रेक का ऐलान करते हुए नेहा कक्कड़ ने एक पोस्ट शेयर किया और कुछ देर बाद ही इसे डिलीट कर दिया। मगर, तब तक काफी देर हो गई और उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। नेहा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा 'अब जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और हर उस चीज से ब्रेक लेने का समय है, जिसके बारे में अभी मैं सोच सकती हूं। पक्का नहीं पता कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। शुक्रिया'।



आगे उन्होंने लिखा, ' मैं पैपराजी और फैंस से गुजारिश करती हूं कि वे कहीं भी मेरी फोटोज और तस्वीरें कैप्चर न करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में आजादी से जीने देंगे। कोई कैमरा नहीं प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करती हूं'।



नेहा कक्कड़ के पोस्ट के स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और फैंस उनके यूं अचानक ब्रेक लेने पर हैरानी जता रहे हैं।



पहले भी लिया था ब्रेक

मालूम हो, यह पहली बार नहीं है, जब नेहा कक्कड़ ने ब्रेक लिया है। इससे पहले भी साल 2020 में उन्होंने नेपोटिज्म की बहस के बीच भी ब्रेक का एलान किया था।