  'मेरी जान, मेरी ताकत, मेरी मुस्कान..वाइफ के बर्थडे पर अरबाज ने खोला दिल, जिंदगी में आने के लिए कहा शुक्रिया

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Jan, 2026 05:09 PM

arbaaz khan shares special post on his wife sshura birthday

एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान की लाइफ पार्टनर यानी उनकी पत्नी शूरा खान का आज बर्थडे हैं। ऐसे में एक्टर अपनी अर्धांगिनी के बर्थडे को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शूरा को बर्थडे विश करते हुए एक बेहद स्पेशल पोस्ट किया और...

मुंबई. एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान की लाइफ पार्टनर यानी उनकी पत्नी शूरा खान का आज बर्थडे हैं। ऐसे में एक्टर अपनी अर्धांगिनी के बर्थडे को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शूरा को बर्थडे विश करते हुए एक बेहद स्पेशल पोस्ट किया और उन्हें अपनी ताकत, मुस्कान और घर बताते हुए कहा कि वह खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं कि शूरा उनकी ज़िंदगी में हैं।

 

अरबाज ने अपने इंस्टाग्राम पर दोनों की एक खूबसूरत कपल फोटो शेयर की, जिसमें दोनों व्हाइट आउटफिट में ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में एक्टर ने लिखा-हैप्पी बर्थडे मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरी जान ❤️ मेरी ताकत, मेरी मुस्कान, मेरा घर बनने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे साथ हर दिन एक आशीर्वाद है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। तुम्हारा दिन उतना ही खास और शानदार हो जितनी तुम हो। तुम्हारे सारे सपने सच हों, आज और हमेशा 😘❤️
अरबाज का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया और फैंस इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और लेडीलव के लिए एक्टर के प्यार की भी सराहना कर रहे हैं।

PunjabKesari

 

अरबाज और शूरा की लव स्टोरी 

अरबाज और शूरा की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की पहली मुलाकात फिल्म ‘पटना शुक्ला’ के सेट पर हुई थी। उस वक्त शूरा फिल्म की लीड एक्ट्रेस रवीना टंडन की मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं। साथ काम करते-करते दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। आखिरकार दिसंबर 2023 में दोनों ने शादी कर ली।

 

इस कपल की खुशियों में उस वक्त और इजाफा हुआ, जब 5 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अपनी पहली संतान का स्वागत किया। अरबाज और शूरा एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने, जिसका नाम उन्होंने सिपारा खान रखा है।   

