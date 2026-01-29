Main Menu

आनंद एल राय के क्रिएचर यूनिवर्स में पारुल गुलाटी की एंट्री, किरदार को बताया ‘दिल के बेहद करीब’

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 29 Jan, 2026 01:58 PM

आनंद एल राय की आगामी थिएट्रिकल थ्रिलर तू या मैं में पारुल गुलाटी एक अहम किरदार निभाने जा रही हैं।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। आनंद एल राय की आगामी थिएट्रिकल थ्रिलर तू या मैं में पारुल गुलाटी एक अहम किरदार निभाने जा रही हैं। वह फिल्म में शानाया की करीबी दोस्त और मैनेजर लायरा के रूप में नजर आएंगी। यह किरदार पहले ही चर्चित डायलॉग “ तू येडि हो गई है क्या रे बच्ची…” की वजह से दर्शकों के बीच चर्चा में है। कहानी में का रोल बेहद महत्वपूर्ण है, जो फिल्म में भावनात्मक गहराई, अपनापन और वास्तविकता जोड़ता है।

अपने किरदार और आनंद एल राय की अनोखी ‘क्रिएचर वर्ल्ड’ का हिस्सा बनने को लेकर पारुल ने भावुक अंदाज़ में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, “मैं सच में बहुत खुश हूं और अभी भी इसे पूरी तरह महसूस करने की कोशिश कर रही हूं। पारुल शानाया की दोस्त और मैनेजर है—वह उसका साथ देती है, सवाल उठाती है, उसे सपोर्ट करती है और बेहद रियल है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वह सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं है, बल्कि कहानी की एक मजबूत इमोशनल एंकर है। और उस आइकॉनिक डायलॉग का हिस्सा बनना अपने आप में काफी सरीयल लगता है।”

इस सहयोग पर आगे बात करते हुए पारुल ने कहा, “एक एक्टर और एक क्रिएटर के तौर पर यह मेरे लिए अब तक का सबसे बेहतरीन कोलैबोरेशन है। आनंद एल राय की दुनिया बहुत थिएट्रिकल, लेयर्ड और भावनाओं से भरपूर है—यह वही तरह का सिनेमा है जिसे मैं हमेशा से पसंद करती आई हूं और जिसका हिस्सा बनना चाहती थी। मैं खुद को बार-बार पिंच कर रही हूं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है—एक ऐसी बिग-स्क्रीन फिल्म का हिस्सा बनने का जो जितनी भव्य है, उतनी ही दिल से जुड़ी हुई भी है।”

मेकर्स के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने आगे कहा, “मैं पूरी टीम की बेहद आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना और Laayraa जैसा किरदार निभाने का भरोसा मुझ पर किया। इस तरह की अनोखी थ्रिलर और क्रिएचर यूनिवर्स का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खास है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत आभारी हूं और दर्शकों के इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।”

अपनी जबरदस्त ऊर्जा और प्रभावशाली किरदार के साथ, पारुल गुलाटी आनंद एल राय की इस बहुप्रतीक्षित थिएट्रिकल फिल्म में एक और रोमांचक परत जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

