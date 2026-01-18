Main Menu

'चाहे मेरी मां हो या घर की कोई भी औरत..बीवी सुनीता के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मुंह नहीं खोलते तो कमजोर नजर आते..

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Jan, 2026 06:13 PM

govinda breaks his silence on wife sunita ahuja allegations

सुपरस्टार गोविंदा पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बीवी सुनीता आहूजा कई बार उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगा चुकी हैं और उनसे गिले-शिकवे करती नजर आती हैं। इतनी ही नहीं, कई बार तो दोनों के तलाक की खबरें भी...

मुंबई. सुपरस्टार गोविंदा पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बीवी सुनीता आहूजा कई बार उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगा चुकी हैं और उनसे गिले-शिकवे करती नजर आती हैं। इतनी ही नहीं, कई बार तो दोनों के तलाक की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। वहीं, इन सबके बीच अब हाल ही गोविंदा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इन सब अफवाहों पर जवाब दिया है।
 

हाल ही में मीडिया से बात करते हुए गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और कहा- 'मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर तो औरतों गलत नहीं होती हैं। मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, चाहे मेरी आदरणीय सास हों या मेरे घर की कोई भी औरत हो। मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जाता और थोड़ी विपदाओं के अंदर अलग-अलग विचारधारा के लोग होते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है।'
  
 


सुनीता आहूजा को लेकर एक्टर ने कहा- 'उसने चैनल शुरू किया है तो वो उसपर ये सब बातचीत करती हैं। चैनल की बातचीत बहुत प्रैक्टिकल और विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं, अपने हिसाब से औरतें सब डिस्कस किया करती हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि गोविंद तुम्हारे साथ थोड़ी सी साजिश कई सालों से सालों से चल रही है। तो इससे तुम कैसे बाहर निकलोगे? तो मैंने कहा था कि देखिए एक-दो साल, चार-पांच साल, नौ-दस साल या 14-15 साल यूं हो जाते हैं।हम पूजा-प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, लेकिन जब 14-15 साल से बात आगे निकल जाती है, तो फिर वो योग नहीं, प्रयोग (एक्सपेरिमेंट) होता है।'

तलाक की खबरों को लेकर गोविंदा ने कहा- 'किसी की सोची-समझी साजिश में घर-परिवार आ जाता है, डर जाते हैं लोग। वो सभी गोविंदा नहीं हैं और थोड़ा सा अलगाव नजर आ जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो बहुत ही जहीन हैं वो, पढ़ी-लिखी हैं, भाषा में गलत नहीं होता है। लेकिन पिछले दिनों से मैं जो देख रहा हूं, कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो हम कमजोर नजर आते हैं या लगता है कि ये दुष्ट होंगे, बोलते क्यों नहीं हैं। तो मैं आज जवाब दे रहा हूं कि मुझे ये कहा गया था कि इसमें आपके परिवार के लोग यूज हो सकते हैं, उन्हें इसका पता नहीं चलेगा।'
 
बता दें, बीते दिन सुनीता आहुजा ने एक पॉडकास्ट के दौरान अपने वैवाहिक जीवन और गोविंदा के साथ अपने रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में पति के कथित अफेयर्स और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है। 

