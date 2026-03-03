अबू धाबी से सुरक्षित इंडिया लौटीं ईशा गुप्ता, आते ही फैंस को सुनाया हाल-उस स्थिति में रहना बहुत मुश्किल था..

Edited By suman prajapati, Updated: 03 Mar, 2026 04:06 PM
. ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच रद्द हुई फ्लाइटों के कारण बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता दुबई में फंस गई थीं और भारत नहीं लौट पा रही थी। ऐसे में दुबई में फंसी एक्ट्रेस को लेकर उनके फैंस चिंता में पड़ गए थे। हालांकि, अब हाल ही में उनकी ओर से...
मुंबई. ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच रद्द हुई फ्लाइटों के कारण बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता दुबई में फंस गई थीं और भारत नहीं लौट पा रही थी। ऐसे में दुबई में फंसी एक्ट्रेस को लेकर उनके फैंस चिंता में पड़ गए थे। हालांकि, अब हाल ही में उनकी ओर से राहत की खबर सामने आई है। ईशा सुरक्षित घर लौट आई हैं। इंडिया सुरक्षित लौटने के बाद एक्ट्रेस ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत सरकार और UAE अथॉरिटीज की भी तारीफ की है।
ईशा गुप्ता ने भारत वापस लौटते ही अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'घर वापस लौट आई हूं। आप सभी की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। हम सभी जिस स्थिति में थे, उसमें रहना बहुत मुश्किल था। भगवान का आशीर्वाद था जो हम सुरक्षित हैं।'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'ये तब शुरू हुआ जब मैं 28 तारीख, रविवार को एयरपोर्ट पर थी। दोपहर 1 बजे तक एयरपोर्ट बंद हो गया था, चारों ओर अफरा-तफरी मची हुई थी। हममें से किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। फिर मिसाइल हमले की खबरें आने लगीं और किसी को नहीं पता था कि अगले मिनट हमारे लिए क्या होने वाला है। अजनबी एक-दूसरे को दिलासा दे रहे थे, सभी अपने घर पर अपने परिवारों को फोन कर रहे थे। यहां मैं बताना चाहूंगी कि मैंने यहां UAE की हिम्मत अपनी आंखों से देखी। ग्राउंड स्टाफ और एयरपोर्ट सिक्योरिटी तुरंत एक्शन में आ गए और पूरे समय शांत रहे। भले ही हम सब एक साथ इस सिचुएशन में थे। मैंने तब तक खुद चेक-इन नहीं किया था। इसलिए मैं वापस अबू धाबी में अपने होटल चली गई।'
एक्ट्रेस ने बताया कि 'सबसे पहले उन्होंने सभी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर खाने के लिए जितना हो सके उतना कैश दिया. बेशक, सभी को अपना सामान लेने और अधिकारियों के चीजों को ठीक करने के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन कुछ घंटों के बाद, हर पैसेंजर को लाइन में लगना पड़ा और उन सभी को अबू धाबी के सभी अवेलेबल होटलों में रहने की जगह दी गई. उस रात 9 बजे तक, उनके पास शहर और आइलैंड के अलग-अलग होटलों में जाने के लिए बसें तैयार थीं। सरकार ने होटलों को रहने और खाने का इंतजाम करने का निर्देश दिया था'।
वहां की व्यवस्था के बारे में बात करते हुए ईशा ने बताया, 'व्यवस्थाएं ऐसी की गई थीं कि कमरों में अजनबी लोग फंसे हुए नहीं थे, बल्कि परिवार या दोस्तों के साथ ही रह रहे थे। हम सभी को अपने फोन पर UAE के MOI से रहने के लिए नोटिफिकेशंस और अलार्म्स मिल रहे थे। जब उन्हें हालात शांत लग रहे थे, तो हमें भरोसा दिलाने वाले अलर्ट भी मिल रहे थे।'
आगे उन्होंने होटल स्टाफ की तारीफ करते हुए कहा, 'होटल स्टाफ को मैंने देखा कि वो रात से सुबह पर एक ही कपड़ों में थे, वो सभी काम कर रहे थे और पूरी तरह से एक्टिव थे, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। डिलीवरी बॉय भी अपना काम कर रहे थे। किसी भी सर्विस में कोई कमी नहीं थी।'
बता दें कि ईशा गुप्ता के अलावा सोनल चौहान और साउथ स्टार अजित भी दुबई में फंस गए थे और सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ अपडेट शेयर करते नजर आए।